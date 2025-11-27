Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 27 noiembrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 27 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 27.11.2025 , 13:14
Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8106 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 27 octombrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4542 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0901 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3946 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 85 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 587,0446 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
Afacerile cu care a făcut avere familia milionarului de 34 de ani care construieşte un castel în România
Afacerile cu care a făcut avere familia milionarului de 34 de ani care construieşte un castel în România
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Milionarii de la Nordis au ajuns la fundul sacului și cer ajutorul statului. Fondatorul companiei: ”Am mai mulți copii minori în întreținere”
Milionarii de la Nordis au ajuns la fundul sacului și cer ajutorul statului. Fondatorul companiei: ”Am mai mulți copii minori în întreținere”
Senatoarea POT și femeia care a bătut-o, la instanță. „Doamne ferește! Soția e și-atât”/ „M-a denigrat în scandalul cu videochat-ul”
Senatoarea POT și femeia care a bătut-o, la instanță. „Doamne ferește! Soția e și-atât”/ „M-a denigrat în scandalul cu videochat-ul”
O fată de 11 ani din Timișoara, înjunghiată de propria mamă, în timp ce dormea. Ar fi vorba de o răzbunare
O fată de 11 ani din Timișoara, înjunghiată de propria mamă, în timp ce dormea. Ar fi vorba de o răzbunare
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă simţiţi mai tineri decât vârsta reală?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 27 noiembrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu lira sterlină