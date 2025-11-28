Curs BNR, 28 noiembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 28 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4036 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0905 lei româneşti, francul elveţian, cotat la 5,4594 lei româneşti, şi lira sterlină, cotată la 5,8158 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape trei lei, astfel că gramul de aur a depăşit din nou pragul de 590 de lei, ajungând să fie cotat la 590,0213 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele două săptămâni.

