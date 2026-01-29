Antena Meniu Search
Curs BNR, 29 ianuarie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 29 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 29.01.2026 , 13:14
Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, iar asta înseamnă că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8825 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 8 octombrie 2025 şi până în prezent.

În plus, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,2651 lei româneşti, şi mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5548 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0957 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 34,4 lei, iar asta înseamnă că gramul de aur a atins un nou nivel istoric fiind cotat la 755,1450 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr 29 ianuarie curs bnr leul romanesc gram aur pret gram aur
