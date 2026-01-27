Antena Meniu Search
Curs BNR, 27 ianuarie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 27 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 27.01.2026 , 13:50
Concret, leul românesc a câştigat un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,2871 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimii ani.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0959 lei româneşti, în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5270 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8732 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 2,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 700,8626 lei.

