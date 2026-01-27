Curs BNR, 27 ianuarie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 27 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,2871 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimii ani.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0959 lei româneşti, în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5270 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8732 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 2,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 700,8626 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰