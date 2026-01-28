Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 28 ianuarie 2026. Leul românesc câştigă aproape 4 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 28 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 13:12
Leul românesc câştigă teren masiv în raport cu dolarul american Leul românesc câştigă teren masiv în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a câştigat aproape patru bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,2490 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimii ani.

De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8622 lei româneşti, dar a pierdut un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5418 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0960 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 20 de lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 720,7478 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr 28 ianuarie curs bnr leul romanesc gram aur pret gram aur
Înapoi la Homepage
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 28 ianuarie 2026. Leul românesc câştigă aproape 4 bani în raport cu dolarul american