Curs BNR, 28 ianuarie 2026. Leul românesc câştigă aproape 4 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 28 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape patru bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,2490 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimii ani.

De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8622 lei româneşti, dar a pierdut un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5418 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0960 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 20 de lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 720,7478 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰