Premierul Bolojan ameninţat cu moţiune de cenzură şi alegeri anticipate. Ce scenarii fac liderii PSD

Continuă contrele în Coaliţia de guvernare. Social-democraţii îl ameninţă pe Ilie Bolojan cu moţiunea de cenzură şi alegeri anticipate. Asta după ce premierul a lansat ideea unui Guvern minoritar, fără PSD la masa puterii. Între timp, legea Bugetului întârzie, la fel şi tăierile de cheltuieli din primării şi ministere.

Ultimul conflict de la vârful coaliției de guvernare este legat de declarațiile făcute de primarul PNL din orașul Cavnic, județul Maramureș. Edilul susține că premierul Ilie Bolojan le-ar fi spus primarilor din Partidul Național Liberal, într-o întâlnire care a avut loc recent, că în 2027, atunci când este programată rocada la guvernare, nu va fi instalat un premier din partea PSD, așa cum prevede protocolul coaliției de guvernare, ci la putere va ajunge un prim-ministru ales de președintele Nicuşor Dan.

PNL Maramureş dezmite declaraţiile primarului din Cavnic

Organizația PNL Maramureș dezminte totuși aceste dezvăluiri făcute de primarul PNL din orașul Cavnic. Cei din PNL Maramureș susțin că nu a existat nicio discuție între premier și primarii liberali despre rocada la guvernare și nici despre alte înțelegeri politice informale, așa cum susține edilul din Cavnic.

Altfel, continuă tensiunile la vârful coaliției de guvernare pentru că liderii PSD au răspuns și ei după ce premierul Ilie Bolojan a vehiculat ideea unui guvern minoritar fără PSD la masa puterii.

Ce scenarii face PSD

E bine, liderii PSD vorbesc acum despre scenariul alegerilor anticipate și despre ideea unei moțiuni de cenzură care se ducă la dărâmarea guvernului condus de Ilie Bolojan. Chiar numărul doi din PSD, secretarul general Claudiu Manda, a sugerat că Bolojan nu ar putea să conducă un astfel de guvern minoritar pentru că există o decizie a Curții Constituționale din anul 2020 care arată că un premier demis prin moțiune de cenzură nu mai poate fi nominalizat ulterior pentru a conduce guvernul.

Rămân tensiuni și în ceea ce privește reforma administrației centrale și locale, teoretic astăzi ar fi trebuit să avem asumarea răspunderii în Parlament pentru tăierile de cheltuiel cu 10% în primării și instituțiile centrale, însă s-a amânat acest moment.

Tensiuni legate de reforma administraţiei

Asta pentru că PSD a cerut în coaliția de guvernare adoptarea în aceeași zi a pachetului de relansare economică, ceea ce nu s-a întâmplat pentru că surse politice spun că premierul Ilie Bolojan și-a dorit să separe cele două momente, să vină mai întâi cu tăierele de cheltuiel de 10% în administrația locală și centrală și abia ulterior să adopte măsurile de relansare economică.

