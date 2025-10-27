Antena Meniu Search
Curs BNR, 27 octombrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 27 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

de Redactia Observator

la 27.10.2025 , 13:14
Concret, leul românesc a câştigat mai bine de un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4867 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele aproape două săptămâni.

De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3684 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8295 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0848 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 5,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 567,2563 lei.

