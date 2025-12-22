Observatornews.ro te poartă într-o călătorie prin cele mai spectaculoase târguri de Crăciun organizate în această iarnă la noi în ţară. Vei afla cum poți să te distrezi, prețurile cazărilor și ponturi pentru a nu arunca banii pe fereastră. A doua oprire: Braşov. Unul dintre oraşele care primesc sute de mii de turişti pe timpul iernii, Braşovul se mândeşte cu un târg spectaculos. Primul episod al seriei, despre târgul de la Craiova, îl poţi vedea AICI .

Târgul de Crăciun de la Brașov din 2025 este unul dintre cele mai atractive din România. Îi fascinează pe turişti prin faptul că reuşeşte să îmbine tradiția sărbătorilor de iarnă cu atmosfera medievală a orașului. Ediția din acest a început pe 30 noiembrie 2025 și se va desfășura până pe 11 ianuarie 2026. Târgul este organizat în cel mai emblematic loc al oraşului: Piaţa Sfatului.

Atmosfera la târg este una cu adevărat festivă și prietenoasă pentru toate vârstele. În Piața Sfatului te întâmpină un brad natural impresionant, adevărat simbol al evenimentului, împodobit cu 200.000 de beculeţe și ornamente ce creează un decor de vis pentru fotografii. Vizitatorii pot asculta colinde românești și concerte tematice, pot participa la activități pentru copii sau pot urmări momente artistice susținute de coruri și interpreți locali, completând spiritul sărbătorii.

Ce preţuri găsim la târgul de Crăciun din Braşov

Aici găsești produse tradiționale, cadouri unicat și delicii de sezon. De exemplu, un pahar de vin fiert costă în jur de 15–20 lei, o ciocolată caldă aproximativ 15 lei, iar un suc de mere cald cam 12 lei. Printre gustările clasice se numără pâinea cu untură (10 lei), cozonac, sarmale cu mămăligă (~30 lei) sau cârnați la ceaun (~30-35 lei).

Pe lângă mâncare și băuturi, târgul este locul perfect să cumperi suveniruri și decorațiuni de Crăciun: ornamente din sticlă suflată, ceramică tradițională, accesorii din lână sau bijuterii artizanale. Plimbările printre căsuțele meșteșugarilor îți oferă ocazia să descoperi artă și tradiții locale, iar magazinele ambulate sunt adesea pline de idei de cadouri pentru cei dragi.

De ce trebuie să ţii cont când mergi la târg

Dacă plănuiești o vizită, merită să te pregătești pentru vremea rece. Târgul este desfăşurat în aer liber, deci trebuie să te îmbraci gros și să te lași purtat de farmecul orașului medieval. Brașovul, cu atmosfera sa autentică, iluminatul festiv și tradițiile locale, transformă Târgul de Crăciun într-o experiență memorabilă în sezonul de iarnă.

