Curs BNR, 3 decembrie 2025. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 3 decembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3656 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 29 octombrie şi până în prezent.

Pe de altă parte, însă, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7984 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0910 lei româneşti, şi francul elveţian, cotat la 5,4516 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 80 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 589,2664 lei.

