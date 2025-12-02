Antena Meniu Search
Curs BNR, 2 decembrie 2025. Leul românesc a câştigat mai mult de 3 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 2 decembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 13:12
Leul românesc câştigă teren masiv în raport cu lira sterlină Leul românesc câştigă teren masiv în raport cu lira sterlină - Profimedia

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de trei bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,7849 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 24 noiembrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,3849 lei româneşti, a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4481 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0893 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu cinci bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 590,0719 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 13 noiembrie 2025 şi până în prezent.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
