Curs BNR, 6 noiembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 6 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 06.11.2025 , 13:23
Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4165 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a mai câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0845 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4566 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7769 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape patru lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 568,9630 lei.

