Curs BNR, 5 noiembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 5 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 05.11.2025 , 13:45
Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, iar asta înseamnă că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,7690 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4608 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0851 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,4290 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 2,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 565,0116 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
