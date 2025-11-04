Curs BNR, 4 noiembrie 2025. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 4 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,7811 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4685 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0865 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,4207 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 34 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 567,2841 lei.

