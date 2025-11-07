Antena Meniu Search
Curs BNR, 7 noiembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 7 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 13:17
Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4037 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4550 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7723 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0860 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 1,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 567,2995 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
