Crăciunul a venit mai devreme, cel puţin în magazine. Nici n-am intrat în noiembrie, că rafturile s-au umplut deja de globuri şi mii de luminiţe. Iar românii au început să cadă în tentaţie. Un glob azi, o instalaţie mâine şi, până de sărbători, casa e gata de Crăciun. Preţurile nu sunt deloc de poveste, dar cine cumpără acum are de unde alege şi, mai ales, nu trebuie să se lupte pentru ultimul Moş Crăciun de pe raft.

Mai sunt câteva zile până la Halloween, dar magazinele sunt deja pline cu decorațiuni de Crăciun.

"Trebuie să ne pregătim din timp! Se ajunge în decembrie şi toată lumea o să dea tăvălug în magazine". "Trebuie să dăm foarte multe cadouri şi aici chiar am găsit". "Frumoase! O decoraţiune! Le iau de acum, ştiţi cum e!", au spus oamenii.

Moş Crăciun în cutie, Moş Crăciun pe fotoliu sau chiar figurine cu Doamna Crăciun. E doar luna octombrie, dar cu siguranţă găsim acum mult mai multe şi pornesc de la 100 de lei.

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Fizic sau online, românii fură startul cumpărăturilor pentru sărbătorile de iarnă, ca să fie siguri că apucă să-şi împodobească locuinţa aşa cum îşi doresc. Anul acesta, pare că lumea e chitită să strângă cât mai multe figurine cu care să decoreze festiv masa de sărbătoare.

Românii cumpără în rate inclusiv instalațiile luminoase

"Au crescut căutările pentru decoraţiuni de Crăciun cu aproximativ 70% faţă de anul trecut. Din aceeaşi gamă şi costumele aferente sărbătorii respective au crescut cu 40% şi toată zona de ghirlande. Aleg să cumpere în rate mult mai mult anul acesta cele mai comandate produse şi plătite în rate sunt instalaţiile luminoase", a spus Răzvan Acsente, CMO retailer online.

"Crăciunul a sosit mai repede la noi pentru că vrem ca toţi clienţii să păşească mai întâi în magazinul nostru. Nu am adus doar pentru împodobirea bradului de această dată, ci şi pentru masă", a spus Maria Zaharia, manager de magazin.

Pentru unii, e bucuria anticipării, pentru alții, o grabă nejustificată. Aproape toţi cedăm, însă, mai devreme sau mai târziu impulsului de a cumpăra ceva.

"Este vorba bineînţeles şi de un impact comercial - în momentul în care aduci amintirea Crăciunului un pic mai aproape, stimulezi şi acest impuls de a cumpăra şi poate să fie o tactică de creştere a vânzărilor. În acelaşi timp, toate achiziţiile la impuls - în momentul în care le cumperi în avans, te trezeşti la crăciun că-ţi mai trebuie nişte lucruri şi atrag noi achiziţii", a declarat Elena FIlip, specialist în retail.

"Intru în magazin cu gândul să cumpăr ceva de Haloween şi mă trezesc că găsesc chestii pentru Crăciun.. E un pic haos!", a spus un client.

Românii cheltuie, în medie, 450 de lei pentru decoraţiunile de Crăciun. Globurile, ghirlandele şi instalațiile luminoase sunt cu aproximativ 10% mai scumpe faţă de aceeași perioadă a anului trecut.