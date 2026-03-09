Preţul petrolului bate record după record din cauza războiului declanşat în Orientul Mijlociu. În această dimineaţă a trecut de o sută de dolari barilor, cea mai înaltă cotaţie din ultimii 4 ani. Pentru români efectul se vede în fiecare zi la pompele din benzinării. Şi nu e de mirare că mulţi şoferi încearcă să facă economii alimentând de exemplu la vecinii bulgari unde litrul de benzina sau de motorina este mult mai ieftin. Mai axact, cu aproape doi lei mai ieftin.

La stațiile de alimentare din Bulgaria, prețurile carburanților sunt mult mai mici în comparație cu prețurile de la noi.

În Ruse, spre exemplu, benzina costă aproximativ 6 lei și 50 de bani, iar motorina 7 lei și 30 de bani. Un litru de benzină se vinde cu 1 euro și 38 de cenți, iar unul de motorină cu 1 euro și 49 de cenți. Asta în timp ce în România prețurile sunt mult mai mari.

Motorina se apropie de 9 lei pe litru, iar benzina aproximativ la 8 lei și 40 de bani.

De ce au bulgarii prețuri mai mici la carburanți

În primul rând, o primă explicație e legată de acciză. În țara vecină, accizele sunt pe jumătate la carburanți în comparație cu România. În plus, sunt costuri mai mici legate de distribuție și transport. Bulgaria câștigă mai puțini bani din vânzarea de carburant. Asta în timp ce la noi o bună parte din preț reprezintă accize și taxe care se duc către stat.

Exemplu: Dacă un litru de benzină costă 8 lei și 30 de bani, din această sumă doar 2 lei și 60 de bani reprezintă costul real al benzinei. Asta în timp ce 3 lei reprezintă acciza și 1 leu și 50 de bani TVA-ul.

Asta înseamnă că din acel litru de benzină undeva la 4 lei și 50 de bani merg către stat. Rămâne de văzut dacă guvernanții vor lua decizia de a reduce acciza la carburanți. Asta ar însemna automat încasări mai mici la bugetul de stat.

Prețurile de la pompă cresc de la o zi la alta. Asta și într-un context internațional care nu este favorabil. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut în așa fel încât petrolul să se scumpească în această dimineață. Barilul era undeva la 120 de dolari, acum a mai scăzut puțin, dar sunt șanse foarte mari ca în zilele următoare carburanții să ajungă la 9 lei pe litru și ulterior să se apropie chiar de 10 lei pe litru.

