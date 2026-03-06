Ministrul bulgar al Apărării: Avioanele americane staţionate în ţară nu pot efectua atacuri

Aeronavele militare americane de pe Aeroportul Sofia au rol logistic şi nu pot efectua atacuri, a declarat vineri, ministrul interimar al apărării, Atanas Zaprianov. În timpul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri în Parlament, acesta a răspuns unei întrebări referitoare la exerciţiul în desfăşurare al forţelor aeriene aliate NATO desfăşurate pe aeroportul civil din Sofia, Vasil Levski.

"Nu am menţionat niciodată ce aeronave specifice sunt desfăşurate pe Aeroportul Sofia, ci doar tipul lor", a spus Zaprianov. "Nici în timpul audierii din 26 februarie şi nici în declaraţiile pentru presă nu am spus că avionul militar de transport american Lockheed C-130 Hercules este destinat desfăşurării aeriene de trupe şi echipamente în timpul operaţiunilor terestre. De asemenea, Boeing C-17 Globemaster III este tot un avion militar de transport şi nu este un avion de realimentare în aer", a explicat acesta, potrivit Agerpres.

Ministrul a menţionat că astfel de antrenamente şi exerciţii, care implică aceste aeronave şi echipamente şi chiar un număr mai mare de personal, au mai avut loc în ţară şi vor continua să aibă loc. Totuşi, este prima dată când un număr atât de mare de aeronave aterizează pe un aeroport destinat utilizării publice. "Am precizat clar motivele pentru acest lucru", a adăugat el.

Ca exemplu, Zapranov a amintit că anul trecut 12 aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene ale SUA au fost relocate la Baza Aeriană Bezmer pentru a participa la exerciţii de antrenament. Acelea erau un tip complet diferit de aeronave faţă de cele staţionate în prezent la Aeroportul Vasil Levski, a spus el. Potrivit ministrului, în toate cazurile numărul de echipamente şi personal implicat în astfel de exerciţii se încadrează în limitele permise de lege.

Misiunile vor avea loc pe teritoriul Bulgariei

Misiunile ce vor fi îndeplinite în timpul antrenamentului comun cu unităţi şi echipamente ale Forţelor Armate Bulgare vor avea loc pe teritoriul ţării, atât în spaţiul aerian bulgar, cât şi deasupra zonei economice exclusive a Bulgariei din Marea Neagră. Toate activităţile vor fi coordonate cu autorităţile competente responsabile de implementarea lor, a adăugat Zaprianov.

Până în prezent, numărul personalului militar aliat de la Baza Aeriană Vrajdebna nu depăşeşte 335, incluzând personal de zbor şi tehnic, potrivit ministrului. Prin ordinul său din 17 februarie 2026, şi în conformitate cu cerinţele legale, până la 15 aeronave ale Forţelor Aeriene ale SUA au fost autorizate să tranziteze spaţiul aerian bulgar şi să aterizeze pe Aeroportul Sofia pentru realimentare la Baza Aeriană Vrajdebna. Acest acord este programat să continue până la 31 mai 2026. Numărul personalului de la bază variază în funcţie de sarcinile operaţionale, dar rămâne întotdeauna în limita de 335 de cadre responsabile cu întreţinerea acestor aeronave.

În ceea ce priveşte supravegherea, Zaprianov a explicat că personalul aliat este staţionat în zona Vrajdebna, unde îşi desfăşoară activitatea împreună cu personalul bulgar al bazei, iar astfel de operaţiuni comune nu sunt fără precedent. Militari americani sunt prezenţi şi în alte unităţi militare din Bulgaria pentru a desfăşura activităţi planificate de NATO.

Legea bulgară se aplică tuturor forţelor străine, inclusiv componentelor lor civile. Securitatea şi controlul la Vrajdebna sunt asigurate de 12-14 cadre ale poliţiei militare, cu participarea suplimentară a Poliţiei de Frontieră. Mişcarea personalului aliat este strict controlată între bază şi aeronave şi nu li se permite să se deplaseze în afara rutelor stabilite. În interiorul oraşului, ei au drepturile cetăţenilor obişnuiţi.

