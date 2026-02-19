Vremea extremă a lovit întreaga lume, nu doar România. 15 schiori au fost surprinşi de tonele de zăpadă care au luat-o la vale în munţii Sierra Nevada din California. Opt dintre ei au murit, iar altul este de negăsit. În Bulgaria, o prefectură a decretat stare de urgenţă după ce mai multe sate au rămas izolate din cauza nămeţilor, iar zeci de tiruri au fost blocate la Ruse. În acest timp, mai multe staţiuni din Alpi au fost închise din cauza riscului de avalanşe.

Grupul de 15 persoane - din care făceau parte 11 schiori şi patru ghizi profesionişti - plecase într-o expediţie de trei zile în munţii Sierra Nevada, în regiunea Lacului Tahoe - când s-a pornit avalanşa. Schiorii s-au aventurat pe munte în condiţii de vreme extremă şi viscol.

"Aproximativ 50 de persoane bine pregătite au fost trimise la faţa locului. Au găsit şase supravieţuitori. Erau adăpostiţi. De asemenea, supravieţuitorii începuseră deja să îşi caute colegii care dispăruseră în avalanşă", a explicat Shannan Moon, şeriful din zonă.

Pentru ceilalţi membri ai grupului, excursia s-a încheiat tragic.

"Opt dintre ceilalţi nouă schiori au fost găsiţi morţi. În acest moment, încă, îl căutăm pe al nouălea", a continuat Moon.

Avalanşa este una dintre cele mai grave din Statele Unite din ultimele decenii. Trupurile neînsufleţite ale schiorilor care n-au mai avut nicio şansă de scăpare rămân în continuare la faţa locului, din cauza riscului de noi avalanşe.

Probleme au fost şi la vecini. În nord-estul Bulgariei, stratul de zăpadă a atins şi 35 de centimetri, iar drumurile au fost paralizate. În regiunea Veliko Târnovo, zeci de tiruri şi chiar un autocar cu turişti din Turcia au rămas blocate sau au ajuns în şanţuri. La ieşirea din Ruse, cozile de camioane s-au întins pe kilometri întregi după ce poliţia a interzis circulaţia.

Situaţie dramatică este şi în Italia. Vântul a bătut acolo cu aproape 100 de kilometri pe oră şi a pus la pământ copaci şi stâlpi electrici. În zonele montane, o avalanşă pe un versant din staţiunea Courmayeur a surprins zeci de turişti la baza pârtiei şi a acoperit totul cu un strat de zăpadă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

În Franţa, patru departamente au fost plasate sub cod roşu de inundaţii după sosirea furtunii Pedro în zone deja suprasaturate de apă. A plouat zilnic în ultimele 35 de zile, un record în ultimele 6 decenii.

