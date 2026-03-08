Alertă de securitate pe aeroportul din Sofia. Spaţiul aerian a fost închis din cauza unei drone

Spațiul aerian de deasupra Aeroportului "Vasil Levski" din Sofia a fost temporar închis sâmbătă după ce sistemele de securitate au detectat o dronă în apropierea principalului hub aviatic al capitalei. Ca măsură de precauție, un avion de pasageri care sosea din Koln, Germania, a fost instruit să nu efectueze aterizarea în Sofia. Aeronava a fost redirecționată către Aeroportul Varna, unde a aterizat în siguranță.

Potrivit informațiilor disponibile, echipajul zborului Koln-Sofia a fost notificat în timp ce se apropia de spațiul aerian bulgar. Redirecționarea a fost efectuată pentru a evita orice risc potențial, în timp ce situația din jurul Aeroportului Sofia era evaluată, a transmis publicaţia Novinite.

Spațiul aerian de deasupra aeroportului a rămas închis doar pentru scurt timp. Autoritățile au declarat că măsura a fost introdusă exclusiv ca precauție de siguranță până când drona a fost neutralizată. Odată ce situația a fost rezolvată și zona securizată, operațiunile normale de trafic aerian la aeroportul capitalei au fost reluate.

Incidentul a avut loc pe fondul unei atenții sporite asupra securității aeriene a Bulgariei în ultimele zile. Vineri, ambasadorul Iranului la Sofia, Ali Reza Irvash, a declarat că Bulgaria nu este văzută de Teheran ca o țintă militară legitimă și că Iranul nu are intenții ostile față de țară.

Diplomatul a afirmat că Iranul urmărește să aprofundeze relațiile prietenești cu Bulgaria și a insistat că publicul iranian nu nutrește ostilitate față de poporul bulgar. El a susținut că încercările de a răspândi frică în rândul bulgarilor sunt folosite de opozanții Iranului pentru a crea diviziuni și a submina relațiile dintre cele două națiuni.

Întrebat dacă o rachetă (sau dronă) iraniană rătăcită ar putea teoretic ajunge în Bulgaria, Irvash a răspuns că nu poate prezice viitorul, dar a remarcat că cei care desfășoară operațiuni militare împotriva Iranului lucrează, de asemenea, pentru a preveni astfel de incidente. El a sugerat ca atenția să se concentreze pe eliminarea factorilor care generează aceste temeri, inclusiv ceea ce a descris drept prezența nejustificată a anumitor aeronave în Sofia, și a solicitat ca Bulgaria să își folosească vocea la nivel internațional în sprijinul păcii.

Grecia a anunțat măsuri pentru a sprijini întărirea apărării aeriene a Bulgariei

În contextul tensiunilor, Grecia a anunțat între timp măsuri pentru a sprijini întărirea apărării aeriene a Bulgariei. Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a declarat că Atena va desfășura un sistem de rachete Patriot și avioane de luptă F-16 ca parte a acțiunilor coordonate între cei doi aliați NATO.

Decizia a fost aprobată de Consiliul Guvernamental pentru Afaceri Externe și Apărare al Greciei (KYSEA) după o solicitare din partea Bulgariei. Bateria Patriot urmează să fie amplasată în nordul Greciei, într-o poziție care să asigure acoperire de apărare antirachetă pentru o mare parte din teritoriul bulgar, în timp ce două avioane F-16 vor rămâne staționate la o bază apropiată, pregătite să asiste la protejarea spațiului aerian al regiunii.

Pentru a îmbunătăți coordonarea, doi ofițeri superiori ai Forțelor Aeriene Grecești vor fi trimiși și la Sofia, unde vor lucra în cadrul centrului operațional al Forțelor Armate Bulgare. Dendias a precizat că asistența nu va reduce capacitatea defensivă a Greciei și a confirmat că a discutat aranjamentele cu ministrul interimar bulgar al Apărării, Atanas Zapryanov. Ministrul grec este așteptat să viziteze Sofia săptămâna viitoare, la invitația omologului său bulgar.

Potrivit Atenei, scopul acestor măsuri comune este menținerea stabilității și consolidarea securității în regiune. Grecia a desfășurat recent operațiuni similare și în alte zone, inclusiv trimiterea de unități navale și aeriene pentru a sprijini protecția unei facilități militare din Cipru.

