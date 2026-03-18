Firmele din alimentație vor trebui să raporteze fiecare bucată de mâncare aruncată. Cine încalcă legea, plăteşte amenzi. În timp cifrele arată că suntem campioni la risipa alimentară, șase din zece români tremură că nu au bani să-și umple farfuriile.

Până pe 31 martie, aproape jumătate de milion de firme din domeniul alimentar trebuie să raporteze pe platforma Ministerului Agriculturii ce aruncă şi cum evită risipa. Teoretic, pare simplu, dar micii antreprenori spun că practica îi cam încurcă.

"Am muncit la dânsa foarte mult. La noi durează duă zile să facem pâinea, pentru că sunt produse naturale, cu dospire lentă, la rece", a spus Irina.

Irina Rasiga a deschis, de curând, o brutărie artizanală ,iar produsele sale, 100% naturale, au termen de valabilitate de cel mult 5 zile. Chiar și cu donații, tot aruncă uneori 15 - 20% din ce pregăteşte.

"Preferăm să le donăm celor din anturajul nostru, apropiaţi, familie, cunoscuţi, vecini, ca să nu facem risipă, dar încercăm să producem cât mai puţin şi mai des. Două zile la preţ normal şi în a treia zi deja cu 50% reducere", a completat Irina.

Ce variante au de ales firmele

Firmele au variante - reduc preţurile alimentelor aproape de expirare, le donează unor asociaţii umanitare, le transformă în compost ori mâncare pentru animale. Companiile sunt obligate să implementeze cel putin două dintre aceste măsuri înainte ca marfa să ajungă la groapa de gunoi.

"De la 1 aprilie urmează să încărcăm pe platformele de la Ministerul Agriculturii, care momentan nu este funcţională, nişte norme proprii. Prin care să combată risipa alimentară. Documentaţia pentru a realiza această donaţie este foarte riguroasă şi foarte stufoasă", a mai spus Irina Rasiga.

"În anul 2025 erau obligaţi să îşi stabilească un plan care să contina aceste măsuri pentru prevenirea şi diminuarea risipei de alimente. Iar anul acesta, sunt obligaţi să transmită la MADR aceste planuri. Cei care sunt înscrişi în categoria receptori trebuie să trimită şi date referitoare la tipul, valoarea alimentelor, care au făcut obiectul transferului cu titlul gratuit", a declarat Maria Anghel, expertă în cadrul direcției generale în industrie alimentară.

Restaurantele și hotelurile sunt deja în acest scenariu.

"La noi accentul cade mai mult pe monitorizarea si optimizarea unor proceduri deja existente. In practica asta inseamna o gestionare mai atentă a stocurilor, precum si calcularea si ajustarea portiilor in functie de consumul real. Si anticiparea fluxului de clienti pentru a produce cantitatile aproape de necesar", a afirmat Robert Mordășan, director de restaurant în Iași.

Câtă mâncare aruncăm anual

60 de milioane de tone de alimente sunt aruncate, la nivel european, în fiecare an.

Potrivit statisticilor, în România aruncăm 2,5 milioane de tone de alimente în fiecare an. Asta înseamnă 150 de kilograme de persoană. În ciuda a ceea ce am fi tentaţi să credem, mai bined e jumătate din cantitatea risipită provine din gospodării, adică de la noi de acasă şi nu din localuri. Din Horeca doar 15- 20 de procente din alimente ajung la gunoi, în timp ce din supermarketuri şi magazine nici 10%.

Amenzi de până la 40.000 de lei pentru firmele care nu respectă noile reguli

Antreprenorii care nu se vor conforma riscă amenzi și de 40.000 de lei, iar controalele vor începe de luna viitoare.

