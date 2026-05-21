Care sunt preţurile la carburanţi pe 21 mai. Preţurile la motorină au scăzut cu 10 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 21 mai 2026, preţurile la motorină sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, preţurile la motorină au scăzut cu circa 10 bani pe litru, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,53 şi 9,74 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,3 şi 10,56 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină au crescut cu circa 10 bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,24 şi 9,38 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,8 şi 9,99 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în jurul valorii de 4,39 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 21 mai trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Constanţa, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,18 lei şi litrul de motorină cu 9,5 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Cluj Napoca ce vând litrul de benzină cu 9,21 lei şi litrul de motorină cu 9,53 lei.

