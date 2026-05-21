Preţul aurului, 21 mai 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 5,95 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 21 mai 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 5,95 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 657,1338 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut circa doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7347 lei româneşti, a pierdut circa un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 6,0612 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2432 lei româneşti, şi a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5097 lei româneşti.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰