Video De la 1 octombrie cresc ratele la bănci. La cât va ajunge rata unui român cu un credit de 60.000 de euro
După scumpirile la energie şi majorarea TVA, în câteva zile se scumpesc şi banii. Ne cresc mai exact ratele la bancă. Pe 1 octombrie, IRCC ajunge la cea mai mare valoare din istorie, peste 6%.Este vorba despre indicele în funcţie de care se calculează ratele la creditele în lei cu dobândă variabilă, luate după 2019.
Rate mai mari peste fix o săptămâna. IRCC crește la cea mai mare valoare de până acum. După scumpirile la energie și majorarea TVA, de la 1 octombrie și ratele bancare vor crește.
Indicele IRCC trece, pentru prima dată în istorie, peste pragul psihologic de 6%. În prezent, acesta este de 5,55%. Asta înseamnă bani mai mulți de plătit lună de lună. Ratele la creditele în lei cu dobândă variabilă calculate pe baza acestui indice vor crește cu aproximativ 5%.
Spre exemplu, pentru un credit de 300.000 de lei pe 30 de ani, rata e acum de 2.200 de lei. În toamnă, va creşte cu peste 100 de lei. O variantă pentru cei împovăraţi de rate, spun experţii, este refinanțarea cu dobândă fixă. Unele bănci au oferte sub nivelul IRCC. Pornesc şi de la 4,7%.
Creșterea fără precedent a IRCC-ului vine pe fondul crizei fiscale din România, care a obligat statul să se împrumute la costuri ridicate și să-și apere leul prin intervenții ale BNR care au redus lichiditatea din piață.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰