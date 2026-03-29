Rochia sau mâncarea? Ce mai fură privirile invitaţilor la nuntă în aceste zile? Ei bine, se pare că meniul este mai important decât mireasa. Tot mai mulţi tineri care se căsătoresc anul acesta aleg conceptul de fine dining pentru nuntă, unul în care rafinamentul şi prezentarea sunt esenţiale. Accentul este pus pe farfurie, iar porţiile de mâncare trebuie să fie mai mici, dar mai elaborate.

"Ăsta este pieptul de pui cu ciuperci şi cu smântână într-o reinterpretare mai nouă. Este un piept de pui, care de data asta este confiat, confiat în grăsime de raţă, deasupra sosul acesta este de fapt sosul de pui cu ciuperci şi smântână", a spus Chef Orlando Zaharia.

Meniul pentru nunți în acest an trece printr-o transformare vizibilă și devine din ce în ce mai sofisticat. Chiar dacă în farfurie se găsesc practic aceleaşi ingrediente, preparatele sunt reinterpretate, iar decorul este din ce în ce mai spectaculos.

"Noi încercăm să păstrăm aceleaşi gusturi, pentru că aceleaşi gusturi noi le avem în creier, am copilărit cu ele, am crescut cu ele, dar să le punem într-o altă notă, să le dăm o altă valoare", a mai afirmat Orlando Zaharia.

Dacă în trecut mesele erau abundente, cu numeroase preparate servite simultan, astăzi accentul cade pe rafinament și porții mai mici.

"Tendinţele s-au schimbat puţin. Merg puţin pe fine dining, cu mai puţin preparate în farfurie, dar bune", a relatat Chef Răzvan Luigi.

Preţurile pentru un meniu premium variază în funcţie de complexitate.

"În Craiova ştiu că variază undeva între 300 şi 450 de lei şi vorbim la multe dintre restaurante de 3 preparate în aceşti bani şi de pachete all inclusive", a afirmat Andra Teodora Dina, manager de restaurant.

Candy barul rămâne nelipsit de la nunţi, însă şi aici apar gusturi noi, pe lângă cele clasice.

"Vanilia, ciocolata, care nu s-au demodat niciodată, dar în ultimii ani am venit cu sortimente noi, gusturi interesante, fructate, fresh, care sunt cele mai potrivite vara. Pentru 100 de persoane ne încadrăm în 3 mii de lei​", a afirmat Marinel Bejan, cofetar.

Tot mai mulți miri aleg să nu mai țină cont strict de buget atunci când aleg meniul pentru nuntă.

"Eu zic că gustul primează şi ţinând cont că la o nuntă sunt toate categoriile de vârstă, cred că e important să îmbinăm şi tradiţionalul cât şi ceva din meniurile mai moderne. Acum nu cred că mai e vorba de cantitate, ci de calitate, adică porţii mai mici dar reinterpretate, adaptate tendinţelor noilor ani", a spus un cuplu.

Anul acesta, pentru o nuntă cu 100 de invitaţi, mirii vor scoate din buzunar între 20 şi 50 de mii de euro. Organizatorii spun că preţurile au crescut cu până la 30 la sută faţă de anul trecut.

