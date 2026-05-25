Vremea de mâine 26 mai. Temperaturi deosebit de ridicate în centrul şi în vestul ţării. Maxime de 31 grade

Vremea de mâine va fi predominant frumoasă şi caldă, chiar deosebit de caldă în centrul ţării şi în Câmpia de Vest. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade, iar minimele se vor situa, în general, între 14 şi 17 grade. Vântul va sufla slab, cu intensificări izolate, iar pe litoral apa mării va avea aproximativ 18 grade.

de Redactia Observator

la 25.05.2026 , 15:46
La noapte, cerul va fi variabil la începutul nopții în sud-est, unde doar izolat și trecător vor fi posibile ploi slabe, și mai mult senin în restul intervalului și al țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe alocuri în estul țării și la munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 26 mai în ţară

Vremea va fi predominant frumoasă și caldă, local deosebit de caldă în centrul țării și în Câmpia de Vest. Cerul va fi mai mult senin, cu excepţia după-amiezii, când în zona montană vor fi înnorări trecătoare și izolat ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în nord, în nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării, cu viteze în general de 45...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 19 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Noaptea, izolat, se va forma ceață.

Vremea de mâine 26 mai în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, comparabilă cu cea din ziua anterioară, va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 14...17 grade.

Vremea de mâine 26 mai în Bucureşti

În Cluj-Napoca, vremea se menţine însorită, cu temperaturi care ajung până la 28 de grade. Vântul va sufla slab, iar minimele vor coborî până la 14 grade.

Vremea de mâine 26 mai la mare

Pe litoral, vremea va fi frumoasă şi caldă, cu cer mai mult senin. Temperaturile maxime vor ajunge la 27 de grade în Mamaia, 26 la Costineşti şi 25 de grade în Neptun şi Vama Veche.

Minimele vor fi de 18 grade în toate staţiunile, iar apa mării va avea aproximativ 18 grade.

Vremea de mâine 26 mai la munte

La munte, vremea va fi în general frumoasă, cu cer mai mult senin în prima parte a zilei. După-amiaza vor apărea înnorări trecătoare, iar izolat sunt posibile ploi slabe, de scurtă durată, şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări, de până la 45-50 km/h. Temperaturile vor fi plăcute pentru această perioadă: 23 de grade la Stâna de Vale, 20 la Păltiniş, 19 la Sinaia 1500 şi 15 grade pe Ceahlău Toaca. Minimele vor coborî spre 7-10 grade.

