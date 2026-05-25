Un autobuz autonom s-a ciocnit cu un tramvai în prima zi în care transporta pasageri, în Suedia

Un autobuz autonom a fost lovit luni de un tramvai, în prima zi în care autobuzul transporta pasageri în centrul oraşului Goteborg din vestul Suediei, a anunţat Vasttrafik, compania regională de transport public, transmite AFP. 

de Denisa Vladislav

la 25.05.2026 , 15:55
"Autobuzul a frânat, iar apoi tramvaiul a lovit autobuzul din spate. Nu au existat decese sau răniţi", a declarat Patrik Chi de la biroul de presă al Vasttrafik. Acesta a adăugat că autobuzul a fost scos din circulaţie şi va fi inspectat.

De la sfârşitul lunii martie, acest autobuzul autonom a circulat în centrul oraşului Goteborg, dar luni a fost prima zi de testare cu pasageri la bord. Dar la nici două ore de la prima călătorie, s-a produs coliziunea.

Autobuzul autonom are aproape aceeaşi dimensiune ca un autobuz obişnuit şi circulă cu aceeaşi viteză. La bord se află un şofer care poate prelua conducerea vehiculului, dacă este necesar.

În prezent, autobuzele autonome din Europa necesită autorizaţii locale, emise de fiecare oraş şi pentru fiecare rută, adesea pe drumuri private. UE nu a eliberat încă autorizaţii la nivel european pentru implementare comercială a vehiculelor autonome, fie pentru transport public autonom, fie pentru robotaxiuri. 

