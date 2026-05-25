Svetlana Tihanovskaia, lidera opoziţiei din Belarus, prima vizită în Ucraina de la începutul războiului

Opozanta belarusă în exil Svetlana Tihanovskaia a sosit luni la Kiev - în prima sa vizită în Ucraina de la începutul invaziei la scară mare a Rusiei, în februarie 2022, în semn de solidaritate cu poporul ucrainean, relatează AFP.

Această vizită intervine după ce Kievul a anunţat că şi-a consolidat frontiera din nord cu Belarusul împotriva unei ameninţări a unor noi atacuri ruseşti de pe teritoriul belarus, de unde Moscova şi-a lansat în parte invazia cu trupe în 2022.

Un consilier al lui Svetlanta Tihanovskaia, Jianis Kucinski, a anunţat pe reţele de socializare că această vizită este un ”simbol al solidarităţii (...) în lupta noastră comună pentru libertate şi demnitate”.

El a postat în acest mesaj o imagine de la sosirea opozantei în Gara Centrală de la Kiev.

Svetlana Tihanovskaia a fost nevită să părăsească Belarusul în urma alegerilor prezidenţiale din 2020, în care Aleksandr Lukaşenko şi-a proclamat victoria împotriva Svetlanei Tihanovskaia.

Acest scrutin a fost urmat de manifestaţii de aploare în favoarea lui Svetlana Tihanovskaia care au denunţat fraude electorale generalizate.

Această contestare a fost apoi zdrobită violent şi prin mii de arestări.

Svetlana Tihanovskaia a anunţat pe reţele de socializare că s-a dus, la începutul vizitei sale în Ucraina, la mormântul Mariei Zaiţeva, o belarusă care a participat la manifestaţii împotriva lui Lukaşenko în 2020, după care a intrat în armata ucraineană pentru a luptat împotriva invaziei ruse la scară mare.

Maria Zaiţeva a fost ucisă la vârsta de 24 de ani în apropiere de Pokrovsk (est), în ianuarie 2025.

”Maria este un simbol al noii generaţii din Belarus. Persoane care înţeleg că libertatea Belarusului şi libertatea Ucrainei sunt indisociabile”, a scris Svetlana Tihanoveskaia pe reţele de socialiare.

Zeci de belaruşi au intrat în forţele ucrainene după invazia rusă.

Cu o zi înainte de venirea Svetlanei Tihanovskaia la Kiev, preşedintele francez Emmanuel Macron l-a avertizat pe Aleksandr Lukaşenko împotriva oricărei implicări suplimentare a Minskului în războiul purtat de către Moscova împotriva Ucrainei.

Rusia şi Belarusul au desfăşurat, în urmă cu câteva zile, exterciţii nucleare timp de trei zile.

