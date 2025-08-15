De pe autostradă, direct pe drumul plin de gropi. Şoseaua rapidă Piteşti - Sibiu se opreşte, deocamdată, la Curtea de Argeş, iar şoferii nimeresc pe o şosea care nu a mai fost reparată din anii 90. Practic, nu există alternativă.

Şoferii care pleacă din Bucureşti merg pe şoseaua de mare viteză prin Piteşti şi continuă încă 41 de kilometri, după care încep problemele pentru cei care nu au mai fost prin zonă.

"Autostrada A1 se termină aici, la Curtea de Argeş. Din acest punct, cine vrea să meargă spre Râmnicu Vâlcea are o singură variantă. Să conducă 25 de kilometri pe Drumul Naţional 73C, o şosea care nu a mai fost modernizată de mai bine de 30 de ani", potrivit reporterului Observator Ana Grigore.

După ce se termină autostrada, şoferii care vor să meargă spre Râmnicu Vâlcea sunt trimişi de GPS pe o şosea pe care nu îşi doreşte nimeni să ajungă.

"Bară la bară, cinci kilometri, aproape o oră. De când s-a deschis traficul pe aici aşa este, foarte aglomerat. Nu este reabilitat, este îngust, gropi, şleauri, foarte prost", spune un şofer.

"Oribil! Stăm de 40 şi de minute. Abia ne mişcăm, este dezastru. Ei sunt din Spania, au spus că aşa ceva nu au văzut niciodată. Tot continuăm în coloană, încet, încet", susţine un alt şofer.

"După mai bine de o oră, am reuşit să parcurgem cei 25 de km. Mai mult am stat decât am mers. Toată aglomeraţia de pe DN73 C se varsă pe Dealul Negru, unde se circulă la fel de greu", spune şi Ana Grigore, reporter Observator.

Drumul care face legătura între noua autostradă şi Râmnicu Vâlcea urmează să fie modernizat abia acum, dacă statul va găsi fonduri: 120 milioane de euro. Dar după gropi, urmează haosul şantierului.

În zilelele cu trafic intens, cum sunt cele din minivacanţă, alternativa este şi mai rea. Pe un sfert din drum şoferii merg practic într-un nor de praf pe un drum judeţean deplorabil cu aspect forestier.

"Nu cred că a avut vreodată asfalt acea zonă. Acum urmează, fiind drum judeţean, autorităţile judeţene să intervină şi să asfalteze", susţine Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Bugetul ar trebui să vină din Programul Anghel Saligny, dar ordonanţă Guvernului pentru lucrările finanțate prin PNRR pune frână investiţiilor. Traficul va fi mai lejer după ce se va finaliza lotul patru din Autostrada A1 Sibiu. Lotul include şi tunelurile Alina şi Daniela, forate în munte. Teoretic ar trebui să fie gata în 2027, dar am putea circula mai devreme pe aceşti 10 kilometri.

