Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Primul tunel de autostradă, gata mai devreme. Blocaj pe alte sectoare la Sibiu-Piteşti

Primul tunel de pe o autostradă de la noi este aproape gata şi ar putea fi deschis cu jumătate de an înainte de termen, în apropiere de Curtea de Argeş. Veştile bune se opresc, însă, aici. Autostrada Sibiu - Piteşti este încă departe de inaugurare.

de Cristi Popovici

la 15.12.2025 , 19:31

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Lucrările la primul tunel al autostrăzii Sibiu - Piteşti au început în vara anului 2023 pe segmentul Tigveni - Curtea de Argeş. Au adus o noutate în tehnica folosită pentru spargerea dealului.

Tunelurile se construiesc folosind tehnica paşilor mărunți. Se sparge dealul cu utilaje speciale, se betonează şi pas cu pas se face marele tunel.

Articolul continuă după reclamă

Cea mai dificilă etapă, depășită

Acum, constructorii se mândresc că au depăşit cea mai dificilă etapă. Tunelul este betonat complet, inclusiv calea de rulare. Lucrările au ajuns într-un stadiu avansat, iar muncitorii lucrează zi şi noapte.

"Avem un progres fizic de 85%. 300 de oameni lucrează în şantier", a declarat Bogdan Stănică, şef de şantier.

Lucrările avansează promiţător şi în afara tunelului pe segmentul de autostradă de 10 kilometri.

"Avem un număr de 12 structuri pe acest tronson. 10 principale pe autostradă şi 2 pasaje nod rutier. Am reuşit anul acesta să turnăm şi asfaltul, urmând să montăm aparatele de rost, parapeţii şi marcajele", mai spune Bogdan Stănică.

Când ar putea fi deschis traficul pe acest tronson

"În cursul anului viitor, probabil august-septembrie, cel mai probabil, va fi dat în trafic acest lot de autostradă", a anunţat Ionel Scrioşteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

Lucrările pe două sectoare care taie Carpaţii sunt blocate, însă, până la obţinerea acordului de mediu - estimat la primăvară.

"În 2028, tronsonul 2, în 2029 secțiunea 3 ar putea fi date în trafic", a adăugat secretarul de stat.

Valoarea totală a autostrăzii Sibiu - Pitești este estimată la cinci miliarde şi jumătate de euro, bani europeni, de la bugetul de stat şi din împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii.

Cristi Popovici
Cristi Popovici Like

Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume.

autostrada lucrari trafic sibiu pitesti tunel tronson
Înapoi la Homepage
Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor
Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor
Irinel Columbeanu a trecut la altă religie. Fostul om de afaceri s-a botezat înainte de sărbători
Irinel Columbeanu a trecut la altă religie. Fostul om de afaceri s-a botezat înainte de sărbători
„Legea Novak”, blocată de Nicuşor Dan! Preşedintele contestă proiectul de lege la Curtea Constituţională. Exclusiv
„Legea Novak”, blocată de Nicuşor Dan! Preşedintele contestă proiectul de lege la Curtea Constituţională. Exclusiv
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Doliu în familia fraților Gavril. Cine este persoana dragă pe care au pierdut-o și ce mesaj a transmis Jean Gavril
Doliu în familia fraților Gavril. Cine este persoana dragă pe care au pierdut-o și ce mesaj a transmis Jean Gavril
Comentarii


Întrebarea zilei
Ce alegeţi pentru masa de Crăciun?
Observator » Evenimente » Primul tunel de autostradă, gata mai devreme. Blocaj pe alte sectoare la Sibiu-Piteşti