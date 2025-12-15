Primul tunel de pe o autostradă de la noi este aproape gata şi ar putea fi deschis cu jumătate de an înainte de termen, în apropiere de Curtea de Argeş. Veştile bune se opresc, însă, aici. Autostrada Sibiu - Piteşti este încă departe de inaugurare.

Lucrările la primul tunel al autostrăzii Sibiu - Piteşti au început în vara anului 2023 pe segmentul Tigveni - Curtea de Argeş. Au adus o noutate în tehnica folosită pentru spargerea dealului.

Tunelurile se construiesc folosind tehnica paşilor mărunți. Se sparge dealul cu utilaje speciale, se betonează şi pas cu pas se face marele tunel.

Cea mai dificilă etapă, depășită

Acum, constructorii se mândresc că au depăşit cea mai dificilă etapă. Tunelul este betonat complet, inclusiv calea de rulare. Lucrările au ajuns într-un stadiu avansat, iar muncitorii lucrează zi şi noapte.

"Avem un progres fizic de 85%. 300 de oameni lucrează în şantier", a declarat Bogdan Stănică, şef de şantier.

Lucrările avansează promiţător şi în afara tunelului pe segmentul de autostradă de 10 kilometri.

"Avem un număr de 12 structuri pe acest tronson. 10 principale pe autostradă şi 2 pasaje nod rutier. Am reuşit anul acesta să turnăm şi asfaltul, urmând să montăm aparatele de rost, parapeţii şi marcajele", mai spune Bogdan Stănică.

Când ar putea fi deschis traficul pe acest tronson

"În cursul anului viitor, probabil august-septembrie, cel mai probabil, va fi dat în trafic acest lot de autostradă", a anunţat Ionel Scrioşteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

Lucrările pe două sectoare care taie Carpaţii sunt blocate, însă, până la obţinerea acordului de mediu - estimat la primăvară.

"În 2028, tronsonul 2, în 2029 secțiunea 3 ar putea fi date în trafic", a adăugat secretarul de stat.

Valoarea totală a autostrăzii Sibiu - Pitești este estimată la cinci miliarde şi jumătate de euro, bani europeni, de la bugetul de stat şi din împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

