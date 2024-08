În an electoral, guvernanţii se jură că NU vor creşte taxele . Asta în condiţiile în care statul cheltuieşte mai mult decât încasează, iar gaura bugetară se adânceşte periculos. Pentru a evita sancţiunile, premierul Ciolacu şi mai mulţi miniştri au cerut azi o păsuire de şapte ani de la Bruxelles pentru a face ordine în buget .

Guvernul s-a dus la Bruxelles pentru a căuta înţelegere din partea Comisiei Europene în privinţa deficitului bugetar. Premierul şi candidatul PSD la prezidenţiale, Marcel Ciolacu, a zburat la clasa economic, iar şeful de la Finanţe, Marcel Boloş, - la business. "(R:Aţi ales din nou un zbor de linie). Doar atât era", a spus Marcel Ciolacu. "Aveţi un dosar întreg acolo. E plin de justificări şi fundamentări pentru un lucru cât mai bun pentru România", a declarat Marcel Boloş, ministrul Finanţelor.

Guvernul şi-a asumat un deficit de 5%, dar, cel mai probabil, vom ajunge la 8%, la fel ca în timpul crizei economice din 2009 ori ca în 2020. A avut şi o explicaţie în faţa oficialilor europeni pentru acest derapaj: nu cheltuielile scăpate de sub control, ci investiţiile record au adâncit gaura bugetară.

Cele mai mari investiţii vor urma în 2025

"Cele mai mari investiţii vor urma în 2025, 2026. Vorbim de dezvoltarea României, lucru pe care-l vedem, nu mai e o minciună. Mergem pe autostrăzi, mergem pe drumuri expres, vedem şantiere. Eu nu voi opri investiţiile în România!", a spus Marcel Ciolacu, premierul României. "Deficitul e mare şi pentru că se fac investiţii, dar şi, mai ales, pentru că au crescut cheltuielile fixe. Cu salariile angajaţilor la stat cu pensiile, cu achiziţii. Se cumpără în continuare maşini multe, se angajează oameni nu ştim pentru ce", explică Gabriel Biriş, analist fiscal.

Ministrul Finanțelor negociază cu specialiștii Comisiei Europene pe scenarii și măsuri concrete care vor avea un impact major în economie în urmatorii 7 ani. E vorba de reducerea cheltuielilor bugetare, o colectare mai bună la buget, dar și taxe mai mari pentru bogățiile solului.

Ce ne recomandă instituţiile financiare internaţionale

Ca să aducă rapid bani la buget, instituţiile financiare internaţionale recomandă Guvernului creşterea cotei de TVA de la 19% la 22%. Cei mai înstăriți să plătească mai mult la stat, prin introducerea impozitului progresiv pentru veniturile din muncă. Iar firmele mici să plătească taxe mai mari. În an electoral, politicienii exclud aceste variante.

"Nu pot să vin cu taxe noi, cât timp am arierate de aproape 8 la sută din PIB, atâta timp cât am 10 la sută din PIB cu evaziunea, când am cel mai mare gap de TVA. Nu mai putem trăi aşa", a mai spus Marcel Ciolacu, premierul României.

Planul de reducere a deficitului bugetar va fi gata până la 1 septembrie și discutat apoi în coaliția de guvernare. Până pe 15 octombrie, Ministerul Finanțelor va transmite documentul Comisiei Europene.

