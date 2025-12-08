Descoperire spectaculoasă în timpul lucrărilor de consolidare ale Castelului Huniade, cea mai veche clădire din Timișoara. Sub structurile actuale, arheologii au scos la lumină ziduri din secolele 14 și 15, parte din primele reședințe regale ale orașului. Specialiștii confirmă că imobilul de astăzi a fost ridicat direct peste fundațiile unui ansamblu medieval, păstrat până acum, în subteran. Toate vestigiile recuperate vor fi puse în valoare și incluse în circuitul turistic după finalizarea lucrărilor de restaurare, spun autorităţile locale.

Castelul Huniade din Timișoara dezvăluie, din nou, straturi ascunse de istorie. Lucrările de reabilitare aduc la suprafaţă fragmente din trecutul, care a modelat una dintre cele mai importante clădiri istorice ale Banatului: locul a găzduit reşedinţe regale şi fortificaţii medievale.

În patru încăperi de la parter, arheologii au găsit tronsoane din vechiul zid al cetății medievale de pe vremea lui Iancu de Hunedoara. Lângă ele, urme și mai vechi, din secolul al 14-lea, din reședința regelui carol Robert de Anjou.

Lucrările de consolidare sunt esențiale

De aproape două decenii, cea mai veche și mai valoroasă clădire din Timișoara rămâne închisă, din cauza deteriorării severe care a făcut imposibilă deschiderea ei pentru public.

Pană în urma cu 20 de ani castelul adăpostea Muzeul Național al Banatului. Însă, din cauza stării avansate de degradare, toate exponatele, obiecte de patrimoniu, au fost adunate de urgență, și duse în depozite.

Și tot de 20 de ani se caută soluţii de finanţare. Abia în acest an, Castelul Huniade a intrat în reabilitare completă. Valoarea totală a lucrărilor trece de 134 de milioane de euro.

"E foarte important să-l finalizăm, dar e mai important să finalizăm cum trebuie, să conservăm toate descoperirile, într-un mod care să arate spectaculos. Nu avem în acest moment semnale că ar putea întârzia șantierele. Dacă se va întâmpla asta, vor fi perioade foarte scurte. Anticipăm cumva, că e posibil să existe aceste descoperiri arheologice"​, spune Alfred Simonis, președinte CJ Timiș

Dacă lucrările se desfășoară conform planului, în 2027 castelul ar putea fi redeschis parțial pentru vizitatori, cu un an înainte de finalizarea completă a proiectului.

