O crimă șocantă a avut loc la o stână din localitatea Zăvoi, județul Caraș-Severin, unde un cioban a fost găsit mort luni dimineață, după un conflict violent izbucnit peste noapte între el și un coleg. Descoperirea a fost făcută de proprietarul stânei, care a alertat imediat autoritățile.

Cioban găsit mort la o stână din Caraș-Severin după un conflict violent cu un coleg - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Cei doi ciobani au început să se lovească reciproc în urma unui conflict verbal. La un moment dat, ciobanul de 38 de ani l-a lovit pe celălalt, în vârstă de 64 de ani, în zona capului.

Deși victima a căzut secerată la pământ, agresorul s-a făcut nevăzut, fără să încerce măcar să o salveze. Luni dimineață, proprietarul stânei a găsit victima fără suflare şi a alertat autoritățile.

"Polițiștii și un echipaj medical s-au deplasat de urgență la fața locului, unde personalul medical a constatat decesul unui bărbat în vârstă de 64 de ani. Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit faptul că (...) în timp ce se aflau într-un sălaș din zona denumită Săliștea din Vale, între doi bărbați în vârstă de 38, respectiv 64 de ani, ar fi izbucnit un conflict în urma căruia cei doi s-ar fi lovit reciproc. În timpul altercației, bărbatul de 38 de ani l-ar fi lovit pe cel de 64 de ani în zona capului, după care ar fi părăsit sălașul, lăsând victima în interior", se arată într-un comunicat al IPJ Caraş-Severin.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei, aceasta fiind în prezent în custodia poliției.

Cercetările sunt continuate de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului.

