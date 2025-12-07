Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, duminică, 7 decembrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, duminică 7 decembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 88.864 dolari sau 76.326 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 90.120 dolari sau 77.404 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 87.444 dolari sau 75.167 euro.

