Doar 28,8% din PIB-ul României a venit din taxe și contribuții sociale în 2024, sub media UE de 40,4%

Eurostat a publicat statistica pentru 2024 privind raportul dintre taxele colectate și PIB la nivelul Uniunii Europene. România rămâne printre țările cu cele mai mici venituri fiscale din UE. Anul trecut, doar 28,8% din PIB-ul țării a provenit din taxe și contribuții sociale, mult sub media europeană de 40,4%.

31.10.2025 , 14:20
Raportul general impozite/PIB, adică suma impozitelor și a contribuțiilor sociale nete ca procent din produsul intern brut (PIB), s-a situat la 40,4% în UE în 2024, în creștere față de 39,9% în 2023, potrivit Eurostat. În zona euro, raportul impozite/PIB a crescut, de asemenea, de la 40,5% în 2023 la 40,9% în 2024.

În termeni absoluți, în 2024, veniturile din impozite și contribuții sociale au crescut cu 387 de miliarde de euro în UE față de 2023, ajungând la 7281 de miliarde de euro.

Cele mai mari raporturi impozite/PIB s-au înregistrat în Danemarca, Franța și Belgia.

Cele mai mari ponderi ale impozitelor și contribuțiilor sociale ca procent din PIB au fost înregistrate în Danemarca (45,8%), Franța (45,3%) și Belgia (45,1%). La polul opus, Irlanda (22,4%), România (28,8%) și Malta (29,3%) au avut cele mai mici raporturi impozite/PIB.

Cele mai mari creșteri ale raportului taxe/PIB în 2024, comparativ cu 2023  au fost în Malta: de la 26,7% la 29,3%, Letonia: de la 33,0% la 35,5%, şi Slovenia: de la 36,8% la 38,8%.

