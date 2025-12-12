De la anul, shoppingul ieftin va deveni mai scump. Pentru coletele de pe platformele chinezești și turcești vom plăti 25 de lei. Cei care se gândesc să strângă mai multe produse într-o singură comandă vor avea de achitat şi taxe vamale dacă depășesc pragul de 150 de euro.

Platformele asiatice oferă preţuri atât de tentante, încât românii comandă zilnic 200.000 de colete. Majoritatea, sub valoarea de 150 de euro. Din ianuarie, acestea vor costa cu 25 de lei în plus. Unii se gândesc să cumpere mai rar şi doar strictul necesar.

Reporter: Faceţi des cumpărături online?

Părinte: Da! Fac. Recunosc, este terapia mea.

Reporter: Cum vi se pare introducerea taxei de 25 de lei?

Părinte: O să negociez cu fetiţa mea să cumpărăm mai puţine chestii.

Ce soluţii au găsit cumpărătorii

Alţii iau în calcul să plaseze comenzi mai mari, împreună cu rudele sau prietenii, pentru a împărţi această taxă. Atenţie însă: dacă valoarea coletului depăşeşte pragul de 150 de euro, acesta va fi supus taxelor vamale, suportate de cumpărător. De exemplu, pentru un colet de 151 de euro, costurile suplimentare pot ajunge la 34 de euro.

"Este mult mai scump în Bucureşti să cumperi din mall. Oamenii preferă din Asia: Temu, AliExpress. Cred că pentru oamenii tineri este cel mai rău, fiindcă ei vor să ia cât mai mult cu bani puţini", a spus un cumpărător.

Cumpărător: Dacă dăm comandă, să zicem, peste 100 de lei, ar fi nesemnificativă.

Reporter: Nu vi se pare mare?

Cumpărător: Depinde, dacă este mult mai ieftin decât ce am cumpăra din România.

Firmele româneşti, mulţumite de taxa pentru produsele din afara UE

De cealaltă parte, firmele româneşti spun că taxa e binevenită, pentru că produsele ieftine din afara UE le-au "furat" clienţii.

"Se va aplica o taxă logistică pentru că, în momentul în care un colet ajunge din afara Uniunii şi se duce direct către persoana finală, consumator, controlul e minimal, atât din punct de vedere al vămuirii, nu se vămuiesc coletele, şi din punct de vedere al siguranţei”, a explicat preşedintele ARMO, Cristi Movilă.

Expert: Este o taxă de protecţie

"Companiile noastre de comerţ online au tot plâns că turcii şi chinezii fac concurenţă neloială. E o taxă de protecţie, de protejare a pieţei, nu neapărat un venit bugetar, dar cred că se vor strânge ceva bani. De fapt, absolut necesar ar trebui să se strângă comisia şi să termine cu pragul de 150. Taxe vamale şi TVA pentru toate achiziţiile de bunuri", a spus expertul fiscal Gabriel Biriş.

Colectarea banilor va fi făcută de firmele de curierat, care vor avea obligaţia să vireze sumele la bugetul de stat.

"Noi ne-am fi dorit ca statul să găsească alte metode de colectare decât prin companiile de curierat, pentru că asta ne îndepărtează un pic de la misiunea noastră şi e un efort foarte mare de gestionare. Trebuie identificaţi sellerii, să stabilim dacă trebuie sau nu impusă taxa pe comandă, să declarăm sumele. Apar şi riscuri pentru noi, pentru că ne asigurăm că încasăm banii, că identificăm corect coletele", a spus directorul de marketing şi comunicare al unei companii de curierat, Adriana Manu.

Şi la nivel european se va introduce o nouă plată pentru coletele cu valoare sub 150 de euro. Din iulie 2026, pachetele vor fi taxate cu 3 euro. Deocamdată, nu este clar dacă această sumă se va adăuga peste cei 25 de lei percepuţi în România.

Georgiana Pocol Like

