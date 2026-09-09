E vremea în care studenţii se bat pentru case, iar dilema e din nou aceeaşi: chirie sau rată la bancă? Am făcut și noi calculele și am pus față în față costurile pentru același tip de apartament. Chiria nu doar că poate fi mai mică decât rata, dar are şi alte avantaje. Specialiștii ne sfătuiesc însă să facem alegerea în funcţie de planurile pe termen lung.

Pentru mulți tineri, calculele se opresc înainte să ajungă la bancă. Prețurile mari și banii pentru avans îi țin, cel puțin pentru moment, în chirie.

"În chirie momentan. Am o chirie imbatabilă, de 200 de euro pe lună şi piaţa e destul de instabilă", a declarat o persoană.

"Momentan stau cu chirie, nu am posibilitatea de a putea cumpăra un apartament", a declarat o persoană.

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"Aş prefera chiria pentru că tinerii nu prea îşi permit să îşi cumpere în momentul de faţă o casă", a spus o persoană.

Chiria îți oferă flexibilitatea de a te muta orcând în funcţie de locul de muncă, astfel încât să nu pierzi mult timp pe drum. Un alt avantaj este că apartamentul poate fi schimbat oricând dacă familia se măreşte. Şi nu în ultimul rând, chiria e mai mică decât rata. Dacă în urmă cu un an diferenţa era de 30-50 de euro, acum a crescut.

Chiria acestui apartament cu două camere din București este de 650 de euro, iar rata ar fi de aproximativ 750. Așadar, vorbim de o diferență de 100 de euro pe lună. Doar că, în cazul unui credit, pe lângă rată mai trebuie să iei în calcul avansul și toate celelalte costuri de la început.

"Chiria este mai mică decât rata şi nu merită să dai diferenţa şi atunci preferi să nu mai cumperi, preferi să închiriezi. Dacă vor fi proiecte bune, la preţuri corecte, se vor tranzacţiona. Într-adevăr, lumea este mai reticentă", a declarat Alexandru Adam, agent imobiliar.

Reticența se vede și în cifre. În prima jumătate a anului, tranzacțiile cu apartamente au scăzut cu 9% în țară. Prețurile n-au urmat însă aceeași direcție. În capitală, cele cerute sunt cu 9% mai mari decât anul trecut.

"Dacă ar fi să vorbim de un apartament mediu din Berceni, discutăm despre un preţ mediu de 140.000 euro pentru două camere. Rata pentru acest apartament este de aproximativ 700 de euro, incluzând toate costurile asigurării, iar chiria este 500-600 de euro pentru acelaşi apartament", a explicat Cătălin Marin, broker credite.

Ratele in schimb oferă stabilitate, iar după ce achiți creditul, rămâi cu o proprietate.Marele avantaj vine la bătrâneţe când nu stai cu grija banilor pentru chirie

"Cererea poate fi considerată într-o mică scădere, dar în continuare există apetit pentru locuinţe care au preţuri corecte, clienţii vor în continuare să cumpere prin credit ipotecar. Marea majoritate a băncilor vin cu dobânzi fixe de sub 5%", a declarat Cătălin Marin, broker credite.

Capitala este în această toamnă cel mai scump oraş din ţară pentru chiriaşi, cu o medie 400 euro pe lună pentru o garsonieră. E urmată de Cluj, Braşov şi Iaşi.