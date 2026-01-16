Domeniul "campion" la creșteri salariale în România. Cu cât s-a majorat leafa angajaților

Salariul mediu brut, în România, a crescut cu 2,4%, la 9.371 lei, în luna noiembrie din 2025 faţă de octombrie, în timp ce valoarea netă a câştigului salarial s-a majorat cu cu 2,2%, la 5.615 lei, relevă datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate vineri.

Conform statisticii oficiale, în noiembrie 2025, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna anterioară, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte). Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 au fost de 15,7% - în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., respectiv de 14,4% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor.

Pe de altă parte, scăderile câştigului salarial mediu net, faţă de luna octombrie 2025, au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). În plus, diminuările au avut la bază nerealizările de producţie ori de încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte).

Astfel, scăderi semnificative ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în transporturi aeriene, cu 4%, respectiv în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, tranzacţii imobiliare, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, industria metalurgică, cu procente cuprinse între 0,5% şi 3%.

Potrivit sursei citate, în sectorul bugetar s-au raportat creşteri ale câştigului salarial mediu net, în noiembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, în învăţământ (+1,1%, ca urmare a plăţii cu ora a cadrelor didactice) şi în sănătate şi asistenţă socială (+0,4%). În schimb, în administraţia publică, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor, de la o lună la alta, cu 0,1%.

