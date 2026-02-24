Salariile vor fi la vedere din iunie 2026. Ce obligaţii vor avea angajatorii din România

Urmează o schimbare majoră pe piaţa muncii din România care va intra în vigoare în luna iunie. Regulile europene ne împun transparenţă. Astfel, salariul nu va mai fi confidenţial, iar angajatorul trebuie să îl justifice pe criterii obiective.

Este vorba despre o directivă europeană privind transparența salarială, care se va aplica în România începând cu data de 7 iunie acestui an. Iar una din prevederile acestui act normativ este legată de faptul că angajatorii trebuie să comunice nivelul sau intervalul salarial încă din anunțul de angajare sau cel târziu, înainte de primul interviu de angajare.

De asemenea, angajatorii nu mai pot cere informații legate de salariul pe care candidatul îl are la locul de muncă din care pleacă. Există și prevederi care îi obligă pe angajatori să reglementeze obiectiv și verificabil grilele salariale, astfel încât să evite implicarea în litigii privind inegalități sau discriminări salariale.

Evident, astfel de litigii, spun specialiștii, pot duce la măsuri privind obligarea angajatorului să plătească ajustările salariale, despăgubirile și sume restante din urmă. Trebuie spus că diferența de remunerație pentru posturile aflate pe poziții similare, echivalente în organigramă, trebuie justificată foarte clar și transparentă prin referire la responsabilități, la vechime, la calificare sau, de exemplu, la condițiile de muncă.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

