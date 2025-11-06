Numărul total de locuri de muncă din România a crescut cu 10% în luna octombrie, cele mai importante majorări fiind în call-centere, industria alimentară şi servicii, arată datele centralizate de o platformă de recrutare online.

Domeniul în care se caută mii de angajaţi. Salariul ajunge la 4.300 de lei - Shutterstock

Astfel, de la începutul lunii octombrie, au fost postate peste 25.000 de joburi noi, în condiţiile în care angajatorii pregătesc terenul pentru creşterea volumului de muncă din perioada următoare, campaniile de Black Friday şi apropierea sărbătorilor de iarnă fiind principalii doi factori care influenţează nevoia de extindere a echipelor.

Domeniile în care se caută mii de angajaţi

"A început o perioadă în care numărul de opţiuni pentru candidaţi creşte, însă trebuie menţionat că aceste opţiuni se adresează în special candidaţilor din segmentul entry level, care au maximum doi ani de experienţă. Chiar dacă vorbim despre o creştere contextuală a activităţii, creată de cele două momente - Black Friday şi sărbătorile de iarnă - doar 10% dintre poziţiile postate sunt part-time şi mai puţin de 5% sezoniere", explică Roxana Drăghici, head of sales în cadrul eJobs, într-un comunicat de presă transmis, joi, Agerpres.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit sursei citate, domeniile în care s-a observat cea mai mare evoluţie a angajărilor au fost: call-center/BPO (+80% faţă de luna septembrie), industria alimentară (+17%) şi servicii (+5%). În cifre absolute, este vorba despre 6.400 de locuri de muncă postate de către angajatorii din call-center/BPO, 3.300 de posturi în industria alimentară şi 3.400 în servicii. Alte domenii care au nevoie sporită de personal în această perioadă sunt: retailul, turismul şi transport/logistică (domeniu care include şi business-urile de curierat). Dintre toate, retailul rămâne cel mai mare angajator, care, fără să fi marcat o creştere faţă de luna trecută, a scos în piaţă aproape 6.500 de poziţii.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile 2.800 de locuri de muncă pentru operatori call-center, 2.000 pentru curieri şi livratori, 2.600 de locuri de muncă pentru lucrători comerciali şi 2.400 pentru lucrători în depozit. Acestea sunt suplimentate de alte poziţii disponibile pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă destinate candidaţilor care nu au studii superioare: 2.000 pentru operatori call-center, 2.400 pentru lucrători în depozit, 900 pentru curieri şi livratori, respectiv 500 pentru lucrători comerciali.

Totodată, numărul de aplicări atrase de ofertele disponibile în aceste domenii este de 900.000, în ultima lună, dintre care 355.000 de aplicări au mers către locurile de muncă din retail, 130.000 către cele din servicii, 121.000 pentru call-center/BPO şi 96.000 către turism. De asemenea, angajatorii din transport şi curierat au atras 90.000 de aplicări, iar cei din industria alimentară 93.000. Conform analizei, cea mai mare parte a aplicărilor pentru aceste domenii aparţine candidaţilor entry-level, cu maximum doi ani de experienţă.

Cât câştigă, în medie, un curier

Datele Salario, comparatorul salarial marca eJobs, relevă faptul că salariul oferit unui curier este, în medie, de 4.000 de lei pe lună, pentru lucrător comercial - de 3.800 de lei, în timp ce un lucrător în depozit poate încasa aproximativ 3.500 de lei.

În acelaşi timp, în industria alimentară salariul mediu net este de 4.300 lei pe lună, iar în turism de 4.100 de lei. Pentru oraşele mari, precum Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara sau Iaşi, şi în special pentru acei angajaţi care lucrează şi în ture de weekend, salariile pot ajunge să fie şi cu 40% - 50% mai mari, precizează reprezentanţii platformei.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile 24.000 de posturi vacante, la care se adaugă 8.000 de locuri de muncă deschise pe iajob.ro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰