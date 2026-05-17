INS: Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 8,3%, în T1 din 2026. Importurile vor continua să crescă

România produce tot mai puţin petrol, iar declinul s-a văzut deja în primele luni ale anului. Datele INS arată că producţia internă de ţiţei a scăzut semnificativ în primul trimestru din 2026, pe fondul epuizării naturale a zăcămintelor. În acelaşi timp, autorităţile estimează că această tendinţă va continua şi în următorii ani, în timp ce dependenţa de importuri ar urma să crească.

România a produs, în primele trei luni din 2026, o cantitate de ţiţei de 579.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 52.300 tep mai mică (-8,3%) faţă de cea înregistrată în perioada similară din 2025, arată datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Importurile de ţiţei au depăşit, în primul trimestru al acestui an, 1,576 milioane tep, fiind cu 694.200 tep sub cele consemnate în ianuarie - martie 2025 (-30,6%).

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de ţiţei ar urma să scadă, până în anul 2027, cu un ritm mediu anual de 2,5%.

Astfel, pentru 2026, CNSP estimează o cantitate de ţiţei de 2,68 milioane tep (-2,2%, comparativ cu anul anterior) şi pentru 2027, de 2,63 milioane tep (-1,9%).

Potrivit sursei citate, această scădere este consecinţa declinului natural al zăcămintelor şi a menţinerii unităţilor existente de producţie.

Importul de ţiţei este preconizat în urcare cu 7,4% în 2026, la 7,52 milioane tep, respectiv cu 7,8%, în 2027.

