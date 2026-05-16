În plină criză imobiliară, tot mai mulți români aleg casele modulare, care pornesc de la mai puțin de 10 mii de euro. Constructorii promit locuințe ridicate în câteva săptămâni și costuri mai mici decât la o casă clasică. Atenție însă: prețul afișat nu include și terenul, utilitățile sau autorizațiile.

În cartierele de la marginea Capitalei, răsar tot mai multe astfel de case. Aflăm de la constructori că sunt din ce în ce mai populare. Unul dintre motive: preţul.

"Ele vin din fabrică exact cum au fost proiectate, sunt tăiate pe mașini cu comandă numerică și îndoite pe abkant. Numărul de șuruburi este exact și poți avea o estimare exactă a costurilor. Nu există costuri suplimentare care pot apărea", a explicat inginerul Mihai Dumbravu.

În schimb, pot fi personalizate în funcție de nevoile fiecărui client.

"Avem o construcție P+1 cu amprentă la sol de 80 mp, practic 160 mp utili, un design nordic. Noi facem acum un cartier de 160 de case. Pompă de căldură, apă, sisteme automatizate, control de la distanță", a mai spus Mihai Dumbravu.

De la stadiul de fundație, o casă modulară este ridicată în câteva zile, iar durata totală de execuție a proiectului este de 30 de zile. Asta pentru că se folosesc doar materiale uscate, comandate și executate în fabrică.

Cei mai interesaţi de astfel de case sunt tinerii, care nu îşi permit locuinţele clasice. Doar că, dincolo de preţul construcţiei propriu-zise, mai adăugăm şi alte costuri. Transport, montaj, utilităţi şi amenajări. Aşa se face că o casă modulară de 25-30 de metri pătrați, care costă inițial 10 mii de euro, poate ajunge în realitate la 20 sau chiar 25 de mii de euro. Pentru montarea legală, este nevoie de certificat de urbanism, autorizație de construcţie, proiect tehnic și racordare la utilități.

"Trebuie să avem terenul. În funcție de mărimea și de suprafața casei respective putem merge doar pe o autorizație simplificată, de amplasament. Sunt niște panouri pe care le poți transporta foarte ușor, mult mai ieftine. O casă convențională o construiești cu 90-100 de mii de euro, aceeași suprafață o poți avea cu 20 de mii de euro", a declarat Cristi Fărcaș, reprezentant companie imobiliară.

Există şi proiecte premium, unde prețurile ajung la 140 sau chiar 180 de mii de euro.

"Fiecare casă are 400 mp terenul și 160 mp utili. Ele sunt gândite ca lumea să scape de agitație, să aibă curte, un ambient total diferit față de oraș. Mult mai rapid de construit decât o casă clasică și o izolație mult mai bună", a spus Daniel Lazăr, dezvoltator.

Cei interesaţi de astfel de locuinţe trebuie se ştie că există şi dezavantaje. Asigurări mai scumpe şi preţ la revânzare mai mic.

