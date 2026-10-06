Leul a ajuns astăzi la cel mai slab nivel din istorie în raport cu euro, după a treia zi consecutivă de scădere. Moneda naţională se prăbuşeşte şi în faţa dolarului. Asta înseamnă mâncare, carburanţi, chirii şi rate mai mari. Criza şi incertitudinea politică sunt principalele motive pentru care plătim mai scump aproape orice.

eul este în cădere liberă. Euro a atins un maxim istoric, 5 lei şi 35 de bani. Dolarul a fost cotat la 4 lei şi 76 de bani, o valoare pe care nu a mai atins-o de patru ani.

"Deprecierea generează nişte creşteri de costuri în lei pentru tot ceea ce înseamnă importuri, vom avea o presiune pe preţuri, ca urmare a acestei deprecieri. Înseamnă creşterea preţului în lei la carburanţi pentru că 70-80% din carburanţi şi petrol din care facem carburanţi vine din afară", a declarat Cristian Păun, analist economic.

"Plătim mai mult pentru energie şi acest lucru nu ţine cont de capacitatea României de a controla preţurile. Însă ce putea să controleze România este deprecierea cursului euro-leu", a explicat Andreea Nica, analist financiar.

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De la cea mai scăzut valoare de anul acesta, în ianuarie, euro a ajuns acum la un nivel istoric. Iar dolarul i-a urmat creşterea.

Aprecierea puternică a dolarului îi afectează în special pe fermieri care sunt nevoiţi să cumpere îngrăşămintele pe bază de azot la preţuri mult mai mari faţă de sezonul trecut. Dacă la începutul acestui an tona de uree costa 2.600 de lei, acum aceeaşi cantitate costă cu 350 de lei mai mult.

Asta înseamnă cheltuieli suplimentare de aproape 70.000 de lei pentru un fermier care cultivă un teren de 1.100 de hectare.

"Îngrăşămintele totalizează aproximativ 30% din costul de producţie al unui hectar de teren. România, la momentul acesta, nu mai are producţie de îngrăşăminte. 99% din cantitatea de fertilizanţi utilizaţi în ţară se aduce de afară: Egipt, Azerbaidjan, Turkmenistan", a declarat Cosmin Iancu, fermier.

"Deprecierea arată o problemă, un dezechilibru la nivel macroeconomic. Şi este legată de ceilalţi mari indicatori macroeconomici importanţi cum ar fi dobânda, cum ar fi de exemplu inflaţia", a mai spus Cristian Păun, analist economic.

Stabilitatea leului depinde, în continuare, de situaţia politică şi economică din ţară, dar şi de conflictele geopolitice internaţionale.