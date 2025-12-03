După o viață de muncă, Crăciunul vine "pe datorie" pentru pensionari. Mulţi ajung să apeleze la CAR

Pentru pensionari, cadourile de Crăciun sunt o amintire veche căci mulți dintre ei nu știu dacă vor avea ce pune pe masa de sărbători. Să poată face față cheltuielilor din această perioadă, vârstnicii apelează la împrumuturi de la Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor. Chiar și așa, preparatele pentru masa de Crăciun rămân ultimele în rândul plăților, cap de listă fiind facturile și medicamentele.

În apropierea Sărbătorilor, împrumuturile făcute la Casele de Ajutor Reciproc sunt singura soluţie pentru mulţi dintre pensionari. "Foarte greu, foarte greu, suntem bolnavi, facturile sunt mari și sunt restante și mereu vin preavizele și trebuie să le înnod, mai fac un CAR, mai împrumut de la vecinul, asta e. Până la urmă o să mâncăm ceva, nu cum mâncam odată, că mâncam foarte bine odată, dar acum asta e".

După o viaţă în care lucrat ca tehnician dentar, doamna Eleonora îşi drămuieşte acum pensia între facturi şi medicamente. Cât despre masa de sărbători e pe datorie! "Vin sărbătorile, aici e dobânda mai mică. Nu cumpărăm nimic. Câte puțin, suntem în vârstă și mâncăm mai puțin. Cozonac, o bucățică de carne de porc. Mereu, mereu mă împrumut".

După o viaţă de muncă, pensionarii îşi pun speranţa în CAR

Cu o pensie de 1.200 de lei după 28 de ani de muncă, şi această pensionară îşi pune speranţa în împrumutul de la CAR. "E foarte greu, sigur. Multe lipsuri, medicamente la greu. După sărbători pentru ce trebuie, să mă aprovizionez că sunt de la țară, dacă e iarnă să-mi iau ulei, zahăr, făină să am acolo în casă. Cadouri, nu ne mai gândim la cadouri, eu primesc dar de dat n-am cu ce să dau, o ciocolățică".

"Ei fac împrumuturi la sume medii, împrumutul maxim îl acordăm la 30.000, dar nu se întâmplă să facă foarte mulți acest împrumut deoarece nu vor să-și înregistreze restanțe. O sumă medie..6.000-7.000, pe 24 de luni", a explicat Tinca Șerban, vicepreședinte a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.

Pe parcursul unui an, pragul Caselor de Ajutor Reciproc este trecut în medie de 15-20 de pensionari pe zi. Înainte de sărbători, însă, numărul lor se dublează spun funcţionarii.

