Curs BNR, 25 mai 2026. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 25 mai 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american
Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5067 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2467 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,0814 lei româneşti, şi chiar mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7666 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,75 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 661,6740 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 14 mai 2026 şi până în prezent.

