Preţul aurului, 25 mai 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,75 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 25 mai 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,75 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 661,6740 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 14 mai 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,5067 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2467 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,0814 lei româneşti, şi chiar mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7666 lei româneşti.

