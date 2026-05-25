Preţul aurului, 25 mai 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,75 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 25 mai 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,75 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 661,6740 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 14 mai 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,5067 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2467 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,0814 lei româneşti, şi chiar mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7666 lei româneşti.

pret aur 25 mai pret gram aur 25 mai pret aur pret gram aur
Înapoi la Homepage
Afacerea la care Mihai Rotaru a pus punct: “Am vândut-o într-un moment bun.” Din ce face bani acum
Afacerea la care Mihai Rotaru a pus punct: &#8220;Am vândut-o într-un moment bun.&#8221; Din ce face bani acum
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
O companie aeriană din Europa intră în faliment și anulează toate zborurile: Toți angajații au fost concediați
O companie aeriană din Europa intră în faliment și anulează toate zborurile: Toți angajații au fost concediați
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Au început înscrierile la grădiniţă. Mergeţi de la primele ore?
Observator » Ştiri economice » Preţul aurului, 25 mai 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,75 lei
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.