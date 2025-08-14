Economia României a crescut uşor cu 0,3% în trimestrul II din acest an - INS

Produsul Intern Brut a crescut cu 0,3% în trimestrul II din 2025, comparativ cu acelaşi trimestru al anului trecut pe serie brută şi cu 2,1% pe seria ajustată sezonier, iar în primul semestru s-a majorat cu 0,3% faţă de perioada similară din 2024, pe seria brută, şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, potrivit estimării semnal a Institutului Naţional de Statistică.

Pe seria ajustată sezonier, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,2% în trimestrul II 2025, comparativ cu trimestrul anterior. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, PIB s-a majorat cu 2,1%. În semestrul I 2025, comparativ cu semestrul I 2024, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,4%.

Pe serie brută, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut a înregistrat în trimestrul II 2025 o creştere cu 0,3%. În semestrul I 2025, comparativ cu semestrul I 2024, Produsul Intern Brut s-a majorat cu 0,3%.

"Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului Intern Brut pentru trimestrul II 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul I 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 175 din 10 iulie 2025, astfel: rezultatele trimestrului I 2024, comparativ cu trimestrul IV 2023, au fost revizuite de la 99,8% la 99,9%; rezultatele trimestrului II 2024, comparativ cu trimestrul I 2024, au fost revizuite de la 100,3% la 99,8%; rezultatele trimestrului III 2024, comparativ cu trimestrul II 2024, au fost revizuite de la 99,8% la 100,3%; rezultatele trimestrului IV 2024, comparativ cu trimestrul III 2024, au fost revizuite de la 100,5% la 100,4%; rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,0% la 100,1%", menţionează INS, într-un comunicat.

Nazare: Trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru recesiune

Potrivit ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, creşterea economică a României este în decelerare, iar investiţiile au scăzut cu 30% în primele cinci luni, astfel că trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru o recesiune.

"E un risc real şi trebuie să ne pregătim chiar şi în cazul în care intrăm în recesiune să avem soluţii, să avem măsuri care să facă trecerea prin recesiune cât mai uşoară posibil. Trebuia să fim pregătiţi deja (pentru recesiune, n.r.), pentru că avem o creştere economică care a decelerat în fiecare an, timp de patru ani. Deci nu era aşa de greu de anticipat că ne vom îndrepta la un moment dat către o recesiune, dacă analizăm scăderea creşterii economice din fiecare an (...)", a precizat Nazare, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Banca centrală a transmis recent că noile date statistice reconfirmă stagnarea activităţii economice în trimestrul I 2025, după creşterea cu 0,5 la sută în precedentele trei luni, precum şi scăderea dinamicii anuale a acesteia la 0,3 la sută, de la 0,5 la sută în trimestrul IV 2024.

"Cele mai recente date şi analize indică o creştere modestă a economiei în termeni trimestriali în trimestrul II 2025, în condiţiile unor evoluţii eterogene la nivelul componentelor cererii agregate şi al sectoarelor majore faţă de perioada similară a anului anterior", menţiona banca centrală într-un comunicat transmis după şedinţa Consiliului de Administraţie pe probleme de politică monetară.

Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 3,1%

Afacerile din industrie s-au majorat, în primele şase luni ale acestui an, cu 3,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, cel mai important salt fiind consemnat în industria bunurilor de folosinţă îndelungată, reiese din datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate joi. Astfel, la finele lunii iunie 2025, cifra de afaceri a crescut în industria extractivă (+18,2%) şi în industriei prelucrătoare (+2,6%).

Pe marile grupe industriale, raportat la primul semestru din 2024, în intervalul similar din anul curent, creşteri au înregistrat: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+14,2%), industria bunurilor de uz curent (+4,7%), industria bunurilor de capital (+4,6%) şi industria bunurilor intermediare (+2,1%). La polul opus, cu o scădere de 9,9%, a fost industria energetică.

INS: Producţia industrială a României a scăzut cu 2%

Producţia industrială a României s-a diminuat cu 2%, ca serie brută, în primul semestru al acestui an faţă de intervalul similar din 2024, în timp ce ca serie ajustată a scăzut cu 1,2%, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2025, ca serie brută, au fost consemnate diminuări ale activităţii în industria prelucrătoare (-2,4%) şi în industria extractivă (-1,1%). În schimb, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 0,6%, de la un an la altul.

De asemenea, ca serie ajustată, în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, producţia industrială, s-a redus cu 1,2%, raportat la intervalul de referinţă, ca efect al scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-1,4%) şi de industria extractivă (-1,0%). Pe de altă parte, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat s-a majorat cu 1,4%.

