Risc de recesiune tehnică în România: "Scăderea consumului s-a accentuat"

Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, avertizează că scăderea consumului s-a accentuat în noiembrie, astfel că există riscul să înregistrăm o reducere a produsului intern brut și în trimestrul IV din 2025 față de cel anterior și să avem o recesiune tehnică. De asemenea, volumul comerțului în România a înregistrat cel mai semnificativ declin în luna noiembrie, comparativ cu restul UE și zona euro, care, comparativ cu perioada similară din 2024, a înregistrat o creștere de 2,3%, conform datelor publicate vineri de Eurostat.

"Avem o creştere trimestrul III 2025 faţă de trimestrul III 2024 de 1,7%. Aş spune că această creştere în acest trimestru cumva ne garantează faptul că pe tot anul vom închide cu un uşor plus. Mai mic decât cel înregistrat în 2024. În 2024 am avut 0,9% creştere de PIB. În 2025 probabil o să avem spre 0,5% sau poate uşor sub, dar va fi plus. Aceasta este vestea bună. Vestea mai puţin bună: este posibil să avem recesiune tehnică în anul 2025 pentru că avem în trimestrul III versus trimestrul II o scădere de 0,2%. Iar uitându-mă la cum a evoluat consumul în trimestrul IV anul trecut s-ar putea ca şi trimestru IV faţă de trimestru III să fie tot un minus pe partea de PIB. Sunt riscuri ca să înregistrăm în ultimele două trimestre ale anului trecut recesiune tehnică. Dar pe ansamblu anului va fi un plus mic. Dacă mă uit la consum, s-a accentuat scăderea consumului. Avem 4,8% scădere în noiembrie 2025 versus noiembrie 2024. Scăderea e mai mare decât cea înregistrată în octombrie, tot pe date anuale. Se vede, consumul a fost lovit de majorarea de fiscalitate. Pe de o parte avem şi efectul de bază în 2025, pentru că în 2024 efectiv s-a aruncat cu bani în economie. Acele politici nu erau sustenabile pentru creşterea consumului. Cumva şi de aici a venit această scădere, dar ce a declanşat, începând din august această scădere a consumului, majorările de taxe", a declarat, pentru Agerpres, Adrian Codirlaşu.

El a spus că este posibil ca şi în luna decembrie să se înregistreze o scădere a consumului.

Atragerea de fonduri europene, "şansa României" în 2026

Articolul continuă după reclamă

Mai mult, Adrian Codirlaşu susţine că şi în 2026 consumul va fi "lovit" pentru că se pierde putere de cumpărare, dar şansa României o constituie atragerea de fonduri europene.

"Ar putea fi recordul nostru de atragere de fonduri europene. Dacă facem suma am avea acces undeva la 20-25 de miliarde de euro pe care să le luăm. Nu cred că avem capacitatea să le luăm pe toate, dar măcar să depăşim 15 miliarde de euro. Istoric noi am luat undeva la 11-12 miliarde de euro. Asta a fost maximumul în 2023", a afirmat Adrian Codirlaşu.

Institutul Naţional de Statistică (INS) a revizuit în creştere evoluţia economiei din perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025, care a urcat cu 0,9% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor provizorii (II) publicate vineri.

Datele INS arată că Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 486,793 miliarde lei preţuri curente, mai mic cu 0,2% - în termeni reali - faţă de trimestrul precedent şi în creştere cu 1,5% faţă de trimestrul III 2024.

România, cea mai mare scădere din UE ale vânzărilor cu amănuntul în noiembrie

În Uniunea Europeană şi în zona euro, volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 2,3% în luna noiembrie, comparativ cu perioada similară din 2024. În schimb, potrivit Eurostat, România a înregistrat cel mai semnificativ declin al acestui indicator.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creştere a volumului comerţului cu amănuntul în noiembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, s-a înregistrat în Cipru (8,5%), Portugalia (6,5%) şi Danemarca (6,2%), singurele scăderi fiind în România (minus 4,6%), Slovacia (minus 2,8%), Austria (minus 2,2%) şi Luxemburg (minus 0,1%).

În UE, vânzările de alimente, băuturi şi tutun au crescut cu 0,8%, cele de produse non-alimentare cu 3,6%, iar cele de combustibili auto cu 2%.

Volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 0,2% în Uniunea Europeană şi în zona euro, în noiembrie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un avans similar în UE şi de 0,3% în zona euro.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creştere a volumului comerţului cu amănuntul în noiembrie, comparativ cu luna precedentă, s-a înregistrat în Luxemburg (5,8%), Portugalia (2,2%) şi Danemarca (1,9%), cele mai semnificative scăderi fiind în Croaţia (minus 2,2%), Belgia (minus 1,6%) şi Slovacia (minus 1,5%). România a raportat o creştere zero în noiembrie, după un declin de 1,1% în octombrie.

În UE, vânzările de alimente, băuturi şi tutun şi cele de combustibili auto s-au menţinut stabile, în timp ce vânzările de produse non-alimentare au crescut cu 0,4%.

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, în România, la nivelul lunii noiembrie 2025 faţă de noiembrie 2024, afacerile din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) au scăzut cu 4,8%, ca serie brută, pe fondul rezultatelor negative din comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-5,3%), vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (-5,1%) şi vânzărilor de produse nealimentare (-4,4%).

Şi volumul cifrei de afaceri din acelaşi domeniu s-a diminuat

În acelaşi timp, ca serie ajustată, volumul cifrei de afaceri din acelaşi domeniu s-a diminuat cu 4%, din cauza vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (-5,1%) şi vânzărilor de produse nealimentare (-3,3%). La polul opus, comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 2,3%.

Raportat la octombrie 2025, în noiembrie 2025, comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creştere cu 2,5% a cifrei de afaceri, ca serie brută, respectiv cu 0,1%, ca serie ajustată.

Oana Matache Like

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰