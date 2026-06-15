Producţia internă de energie a României s-a redus cu 1,5% în primele patru luni din 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar consumul final de energie electrică a scăzut cu 2,7%, conform datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit Agerpres.

Energia hidro, eoliană şi solară au crescut puternic în 2026, dar producţia internă a scăzut. Datele INS - Shutterstock

Potrivit statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2026, resursele de energie primară au scăzut cu 3,3%, iar cele de energie electrică au crescut cu 2,5%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Principalele resurse de energie primară, în perioada specificată, au totalizat 10,482 milioane tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 356.700 tep faţă de perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2025.

Producţia internă a însumat 5,498 milioane tep, în scădere cu 83.900 tep (-1,5%) faţă de perioada similară din 2025, iar importul a fost de 4,983 milioane tep, în scădere cu 272.800 tep (-5,2%).

Articolul continuă după reclamă

În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 23,834 miliarde kWh, în creştere cu 570,6 milioane kWh faţă de perioada similară din 2025.

Producţia hidro, eoliană şi solară, salt semnificativ

Producţia din termocentrale a fost de 5,783 miliarde kWh, în scădere cu 214,7 milioane kWh (-3,6%). Producţia din hidrocentrale a fost de 5,119 miliarde kWh, în creştere cu 1,225 miliarde kWh (+31,5%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 3,820 miliarde kWh, în scădere cu 115,5 milioane kWh (-2,9%).

Producţia din centralele electrice eoliene, în primele patru luni ale acestui an, a fost de 2,391 miliarde kWh, în creştere cu 265,1 milioane kWh (112,5%) faţă de perioada similară a anului trecut, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 1,432 miliarde kWh, în creştere cu 298,9 milioane kWh (126,4%) faţă de aceeaşi perioadă.

Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 16,533 miliarde kWh, cu 2,7% mai mic faţă de perioada precedentă a anului trecut, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,4%, iluminatul public a crescut cu 0,8%, iar consumul populaţiei a scăzut cu 10,1%.

Exportul de energie electrică a fost de 5,148 miliarde kWh, în creştere cu 708,7 milioane kWh. Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 2,152 miliarde kWh, în creştere cu 325,4 milioane kWh.