A început numărătoarea inversă până la Black Friday! Milioane de produse sunt pregătite pentru românii care au economisit şi vânează cele mai bune preţuri din an! Pe lângă clasicele electrocasnice, în acest an urcă spectaculos în top cererea pentru haine şi pantofi. Vor fi reduceri mâine şi la carne, aur sau bilete la festivaluri. Şi furnizorii de electricitate sau băncile vin cu oferte.

Românii au intrat deja în febra cumpărăturilor de Black Friday! În jur de 3.000 de lei este bugetul mediu din acest an, potrivit datelor de la cel mai mare retailer. Mulţi vor să-şi cumpere tot ce nu au putut în restul anului.

"Au intenţia de a cumpăra în rate, noi am doborât un record în aceste zile, mai mult decât ne aşteptam, am atins un vârf de limite, de oameni care au primit o sumă desponibilă de aproape 9000 de lei, pentru a o cheltui în Black Friday, 12 rate cu dobândă 0 sau ulterior", a declarat Irina Pencea, director general retailer online.

Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine

Specialiștii spun că, în ultimele luni, românii au evitat cumpărăturile impulsive, iar acum recuperează. Hainele și încălțămintea sunt în topul preferințelor. Cu 40% mai mulți cumpărători spun că își vor mări garderoba de Black Friday.

Dacă de revelion visăm la o ţinută high fashion, o putem avea la black friday la jumătate de preţ. De exemplu, această rochie a costat în jur de 1100 de lei, iar acum o putem cumpăra cu 330 de lei. În combinaţie cu această pereche de stiletto, dar şi cu acest pardesiu plătim acum în jur de 2500 de lei, la jumătate.

"Am fost printre primii care au început această campanie, atât în magazinele noastre, cât şi în magazinul online. Avem promoţii de la 30%, până la 80% la sute de produse. Au căutat atât ţinute de zi, pentru diferite evenimente formale sau pentru birou, dar şi produse de ocazie", a declarat Lavinia Mihăilescu, manager retail.

"Să vedem cât de mari sunt promoţiile. Am urmărit şi electrocasnice, şi haine pentru copii şi pentru noi!", spune un client.

Şi dacă ne înnoim, vrem să ne mândrim cu achiziţiile noastre în oraş - la concerte, festivaluri şi chiar piese de teatru. Toate vor fi la preţ redus!

"Black Friday deja a devenit o sărbătoare a societăţii noastre iar pentru oameni e o bucurie să cumpere nişte lucruri plăcute. Reducerea de Black Friday se aplică spectacolelor de seara unde se joacă cu un bilet în jur de 70 de lei şi o să fie o reducere de 25%", a declarat Ruxandra Bălaşu, fondator teatru indepenent.

"Cred că ne trebuie mai multă cultură de Black Friday, decât telefoane sau alte chestii!", a declarat un alt client.

Indiferent de coşul de cumpărături, un lucru este cert - doar cumpărătorul conştincios are şanse maxime să prindă cele mai bune oferte! Se loghează, îşi salvează cardul şi se trezeşte dis-de-dimineaţă.

"Adaugi produsele în coş, setezi notificări în aplicaţiile magazinelor şi e bine să urmăreşti orele de start. Black Friday este despre organizare. Cei care se pregătesc din timp, reuşesc să economiească cu 20-25% faţă de cumpărătorii impusivi", a declarat Mihai Lazăr, specialist în retail.

Unii așteaptă Black Friday și pentru investiții: locuințe, mașini și chiar lingouri de aur vor fi scoase la vânzare la preț redus. Doi furnizori de energie oferă curent cu aproximativ un leu/kWh. Şi cei care visează la vacanțe vor plăti mai puțin. Sunt anunțate bilete de avion cu până la 45% reducere și mii de nopți de cazare cu discount-uri de până la 80%. Comercianţii speră să depăşească recordul de anul trecut, când au avut vânzări de peste jumătate de miliard de euro.

