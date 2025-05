Evenimente în Bucureşti, miercuri 14 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, spectacole, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 14 mai.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 14 mai

Miercuri, 14 mai 2025, de la ora 18.30, în Bucureşti se joacă Anna Karenina, la Teatrul Mic, iar de la 19.00 se joacă piese de teatru precum Tache, Ianke și Cadâr, la Teatrul Bulandra, Enigma Otiliei, la Teatrul Nottara, Mici crime conjugale, la Teatrul Mic, Visul american, la Teatrul de Comedie, Cel mai bun copil din lume, la TNB, Hedda Gabler, la TNB, Cuvântul progres rostit de mama suna teribil de fals, la TNB şi În largul mării, la TNB. De la 20.00 este Jocul de mâine, la Teatrul Nou.

Tot de la 19.00 este şi Trei Pisici Mișto + pianistul, la Teatrul de Artă.

Concerte în Bucureşti, miercuri 14 mai

În materie de concerte, de la ora 19.00 avem concert Valurile Dunării – cu Ștefan von Korch, Oana Șerban și Fang Shuang, la Sala Luceafărul, The Rock tribut AC/DC, la Quantic, Jezebel paired with Wine | Invitat Special: Puiu Pascu, la The Great Hill Music Club, Fado Nights, la Dancing Lobster, Concursul Internațional „Orchestra’s Conductor”, la Sala Radio. De la 19.30 este Vivaldi Rocks – Orchestra Simfonica București – Turneu Național 2025, la Circul Metropolitan, iar de la 20.00, Toulouse Lautrec îşi lansează single în Expirat.

Petreceri în Bucureşti, miercuri 14 mai

De la 18.00 este Live Cooking Station | Pasta Experience, la naive. De la 18.00 avem Festivalul Filmului European 2025, la Cinema Elbire Popescu şi Festivalul Muzicii Maghiare 2025, la Institutul Maghiar din Bucureşti, iar de la 20.00 este Cinepolitica 2025, la Muzeul Ţăranului Român

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 14 mai

De la 10.00 puteţi vizita mai multe expoziţii în Bucureşti. Primii Cantacuzini în patrimoniul Muzeului Municipiului București şi Portretul: Imagine şi Oglindire, la Palatul Suțu, iar la Muzeul Theodor Aman, expoziţia Omul Aman – Înscrisuri, marafeturi și alte fasoane. De la 11.00 este expoziţie All Our Todays, la MARe.

